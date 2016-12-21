VADA не тестировала Поветкина и Дюопа после боя в Екатеринбурге
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не проводила допинг-тестирование после боя Александра Поветкина и француза Йоанна Дюопа, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель VADA Маргарет Гудман.
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