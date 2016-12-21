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https://sport.mail.ru/news/boxing/28213959/
21 декабря 2016, 20:46 | Бокс | Р-Спорт

VADA не тестировала Поветкина и Дюопа после боя в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не проводила допинг-тестирование после боя Александра Поветкина и француза Йоанна Дюопа, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель VADA Маргарет Гудман.

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (<span class=error>VADA</span>) не проводила <nobr>допинг-тестирование</nobr> после боя Александра <span class=error>Поветкина</span> и француза <span class=error>Йоанна</span> <span class=error>Дюопа</span> сообщила агентству Р-Спорт руководитель <span class=error>VADA</span> <span class=error>Маргарет</span> <span class=error>Гудман</span>. Увеличить
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В субботу глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо VADA, пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге в субботу Поветкин вышел на ринг с запасным боксером Дюопа, которого нокаутировал. После боя оба соперника сдали допинг-тесты.

«Поединок Поветкин-Дюопа не был санкционирован WBC, а российская сторона и организаторы этого поединка не запрашивали проведения допинг-тестов после боя», — сообщила Гудман.
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