Андре Уорд: Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением по поводу возможного реванша с россиянином Сергеем Ковалевым.
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«Я не упоминал никаких цифр для реванша. Люди предположили за меня. Это бой, который хотят увидеть фанаты, но также этот реванш пойдет мне на пользу как чемпиону. Я ничего не имею против того, что говорит промоутер Ковалева. Она опытная, она хорошо знает этот бизнес. Сейчас я просто отдыхаю и расслабляюсь. Они говорят, и мы ответим в начале следующего года после того, как проведем праздники. Но все это хорошо, люди говорят об этом, а прошло уже четыре недели после поединка», — цитирует Уорда allboxing.ru.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
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