Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28213858/
21 декабря 2016, 20:33 | Бокс | Vesti.kz

Андре Уорд: Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением по поводу возможного реванша с россиянином Сергеем Ковалевым.

Бой российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2016

«Я не упоминал никаких цифр для реванша. Люди предположили за меня. Это бой, который хотят увидеть фанаты, но также этот реванш пойдет мне на пользу как чемпиону. Я ничего не имею против того, что говорит промоутер Ковалева. Она опытная, она хорошо знает этот бизнес. Сейчас я просто отдыхаю и расслабляюсь. Они говорят, и мы ответим в начале следующего года после того, как проведем праздники. Но все это хорошо, люди говорят об этом, а прошло уже четыре недели после поединка», — цитирует Уорда allboxing.ru.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Новая веха в истории "Алтая". В 2018 году станет чемпионом Казахстана?

Думаю, Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина - Максим Бурсак

Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса