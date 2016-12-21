Андре Уорд: Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу

«Я не упоминал никаких цифр для реванша. Люди предположили за меня. Это бой, который хотят увидеть фанаты, но также этот реванш пойдет мне на пользу как чемпиону. Я ничего не имею против того, что говорит промоутер Ковалева. Она опытная, она хорошо знает этот бизнес. Сейчас я просто отдыхаю и расслабляюсь. Они говорят, и мы ответим в начале следующего года после того, как проведем праздники. Но все это хорошо, люди говорят об этом, а прошло уже четыре недели после поединка», — цитирует Уорда allboxing.ru.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.