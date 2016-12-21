Паркер может провести первую защиту титула WBO в бою с Х. Фьюри или Миллером
Британский тяжеловес Хьюи Фьюри (20−0, 10 КО) и американец Джаррелл Миллер (18−0−1, 16 КО) могут стать соперниками новоиспечённого чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера (22−0, 18 КО) в его первой защите титула, сообщает Boxing Scene.
Паркер планирует вернуться на ринг в конце марта 2017 года. Он завоевал вакантный титул в бою с Энди Руисом (29−1, 19 КО) 10 декабря.
Сейчас Фьюри занимает второе место в рейтинге тяжёлого дивизиона WBO, а Миллер — четвёртое.
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