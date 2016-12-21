Паркер может провести первую защиту титула WBO в бою с Х. Фьюри или Миллером

Паркер планирует вернуться на ринг в конце марта 2017 года. Он завоевал вакантный титул в бою с Энди Руисом (29−1, 19 КО) 10 декабря.



Сейчас Фьюри занимает второе место в рейтинге тяжёлого дивизиона WBO, а Миллер — четвёртое.