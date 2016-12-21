Повторный бой Ломаченко — Салидо запланирован на март 2017 года
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко в марте следующего года планирует встретиться со своим единственным обидчиком на профессиональном ринге — мексиканцем Орландо Салидо.
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— Я думаю, мы прекрасно обо всем договорились, а теперь будем говорить с телеканалом HBO относительно даты боя, который состоится в марте. Что касается места проведения поединка, то это может быть
При этом Арум не исключил, что следующим соперником Василия может стать и кубинец Юриоркис Гамбоа, олимпийский чемпион Афин (2004) и
Напомним, 1 марта 2014 года Орландо Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.
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