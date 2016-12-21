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— Я думаю, мы прекрасно обо всем договорились, а теперь будем говорить с телеканалом HBO относительно даты боя, который состоится в марте. Что касается места проведения поединка, то это может быть Лос-Анджелес, хотя есть большая вероятность того, что бой может пройти на новой арене в Лас-Вегасе, рассчитанной на 4 500 человек. Я не знаю их расписание, но я был там в прошлую субботу и это отличное место для проведение подобных боев, — заявил глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Ломаченко.

При этом Арум не исключил, что следующим соперником Василия может стать и кубинец Юриоркис Гамбоа, олимпийский чемпион Афин (2004) и экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

Напомним, 1 марта 2014 года Орландо Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.