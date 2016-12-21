Мигель Котто: 2017 год станет финальной главой моей карьеры
Первый и единственный в истории
Пуэрто-Рико чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40−5, 33 КО) подтвердил, что планирует завершить карьеру в 2017-м году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это мой последний год в боксе. 2017 год станет финальной главой моей карьеры. После Киркленда я проведу еще один бой. Это должен быть бой против большого имени. Если нет, тогда я отправлюсь домой», — цитирует Котто allboxing.ru.
Отметим, что в 2017-м году Котто исполнится 37 лет. Его бой против американца Джеймса Киркленда состоится 25 февраля в США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter