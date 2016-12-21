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https://sport.mail.ru/news/boxing/28212823/
21 декабря 2016, 19:12 | Бокс | Vesti.kz

Мигель Котто: 2017 год станет финальной главой моей карьеры

Первый и единственный в истории Пуэрто-Рико чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40−5, 33 КО) подтвердил, что планирует завершить карьеру в 2017-м году.

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«Это мой последний год в боксе. 2017 год станет финальной главой моей карьеры. После Киркленда я проведу еще один бой. Это должен быть бой против большого имени. Если нет, тогда я отправлюсь домой», — цитирует Котто allboxing.ru.

Отметим, что в 2017-м году Котто исполнится 37 лет. Его бой против американца Джеймса Киркленда состоится 25 февраля в США.
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