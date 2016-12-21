«Я побил лучшего и стал лучшим, так что люди могут рассуждать обо всей этой ерунде про P4P, но я линейный чемпион, и нельзя стать лучшим P4P, не побив линейного чемпиона. Ты должен пройти через меня. Нельзя говорить, что ты лучший, пока не побил короля. А в этом весе уже есть король.



Я хочу объединить титулы. Если Уорд этого хочет, а я не думаю, что он боится, то мы устроим бой. Но я готов ко всему», — цитирует Стивенсона Boxing News.