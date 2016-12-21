Стивенсон: Уорд не может стать лучшим, не побив короля — меня
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон заявил, что чемпион WBA/WBO/IBF Андре Уорд не может считаться лучшим боксёром в мире, не побив его.
«Я побил лучшего и стал лучшим, так что люди могут рассуждать обо всей этой ерунде про P4P, но я линейный чемпион, и нельзя стать лучшим P4P, не побив линейного чемпиона. Ты должен пройти через меня. Нельзя говорить, что ты лучший, пока не побил короля. А в этом весе уже есть король.
Я хочу объединить титулы. Если Уорд этого хочет, а я не думаю, что он боится, то мы устроим бой. Но я готов ко всему», — цитирует Стивенсона Boxing News.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter