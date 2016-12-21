Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!
В редакции «Советского спорта» прошла
пресс-конференция с участием Эдуарда Хусаинова, Александра Лебзяка и Алексея Тищенко.
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В среду в редакции «Советского спорта» прошла
«ЛЮДИ БОКСА ПОДДЕРЖИВАЮТ ХУСАИНОВА»
Напомним, что
— После выборов нам нужно было собрать документы, чтобы отправить в Минюст для утверждения смены руководителя федерации, — рассказывает Хусаинов. — Часть документов у нас была, часть мы должны были взять в офисе ФБР — устав, печать, ряд нормативных актов. Документы эти нам в федерации не предоставили. Я проконсультировался с юристом, он сказал, что они могут затянуть этот процесс на несколько месяцев. Так как они назначили конференцию на 1 февраля, а до этого срока мы почти наверняка не успеем получить необходимые документы, то их конференция также может быть легитимна, если на ней будет кворум. Это первая причина того, что мы решили присоединиться к выборам 1 февраля.
Вторая причина — наше желание объединить федерацию. На конференции 17 ноября было только чуть больше половины делегатов, а мы не хотим делить людей на «своих» и «чужих». Мы должны собраться вместе, вместе еще раз выбрать руководителя федерации и так же вместе продолжать работать.
— Можете прокомментировать информацию о применении вашими оппонентами административного ресурса? — вопрос Александру Лебзяку.
— На сегодняшний день нас больше, но давление на представителей федераций в регионах есть. Самая свежая информация — о Нижнем Новгороде и Ставропольском крае. Однако люди бокса все равно поддерживают Хусаинова.
Нынешнее, а точнее вчерашнее руководство федерации ничего не делает. Боксеров как засуживали, так и засуживают. На чемпионате России в Оренбурге спортсменов засудили в 8−9 боях. Но никакой реакции нет. А те, кто засуживал, чувствуют себя безнаказанными.
На молодежном чемпионате мира в
— Я был на выборах 17 ноября, на тот момент никакого давления на нас не оказывалось, — вступает в разговор Алексей Тищенко. — Но потом пообщался с коллегами, многие из которых работают в бюджетных организациях, и многое узнал.
«УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ»
— Вы говорили об использовании административного ресурса. Есть уверенность, что до 1 февраля вы сохраните большинство?
— Я общаюсь со всеми представителями регионов в постоянном режиме и уверен, что мы победим на выборах и во второй раз, — говорит Хусаинов. — Хотя давление есть, и многие об этом говорят. В нынешнем руководстве федерации — пять высокопоставленных генералов. Но у нас же не военная часть, а федерация бокса! Могу сказать, что с Евгением Алексеевичем Муровым (экс-директор Федеральной службы охраны, руководил Федерацией бокса России в 2007—2009 гг.., после чего возглавил наблюдательный совет ФБР, сейчас — кандидат на пост президента ФБР. — Прим. ред.) было очень приятно работать, он помогал решать самые различные вопросы с организацией турниров. Но одно дело — решать глобальные проблемы, другое — быть рабочей лошадкой и заниматься текущими вопросами. Последних в работе президента федерации намного больше.
Мы идем на выборы, чтобы поднять наш бокс на былые высоты. Мы уже говорили о молодежном чемпионате мира, где мы не выиграли ни одного золота. А ведь были времена, когда у нас было восемь побед. Женский бокс: полный провал. Был рекорд: семь золотых медалей, на последнем чемпионате мира — ноль. Мы три раза выигрывали по девять золотых на чемпионатах Европы. Держали уровень и были недовольны, что не выиграли десятую награду. Где это все сейчас?!
— Вы общаетесь с вашими оппонентами?
— Да, и иногда, мне кажется, даже понимаем друг друга. Но по некоторым вопросам не можем найти общего языка. Например, мне говорят, что голосование должно быть открытым. Я же отвечаю, что Президента России выбирали закрытым голосованием, Виталия Мутко в Футбольный союз выбирали закрытым голосованием. Мое мнение: голосование должно быть закрытым, как и положено в демократическом обществе. Понятно, что при открытом голосовании у оппонентов появляется больше шансов — все же в курсе административного ресурса. Хотя даже при этом раскладе, мы уверены в своей победе.
— А к поражению вы готовы?
— Я спортсмен, и мне приходилось проигрывать. Но какой смысл в победе соперника? Ничего же не изменится! Будут продолжать действовать старые схемы, в том числе и коррупционные. Например, в судействе. Мы же просим одного: дайте нам поработать! Мы умеем это делать и доказывали это семь лет — с 2000 по 2007 годы.
— Вы консультировались с представителями Минспорта, ОКР?
— Министр спорта Павел Колобков сказал, что Федерация бокса России — общественная организация, и он не вправе вмешиваться в ее работу. Я слышал, что Виталий Мутко по поводу конференции 17 ноября якобы сказал
— На выборах 17 ноября было только 44 из более чем 80 делегатов. Среди тех, кто не приехал, есть ваши сторонники?
— Конечно! Общался со многими. Думал, что они против, а оказывается, мы смотрим на ситуацию, на бокс одними глазами.
— Вы не опасаетесь, что помимо вашей кандидатуры и кандидатуры Евгения Мурова, появится третий кандидат, пользующийся серьезной поддержкой?
— У меня нет такой информации. Но если я вышел на ринг, я готов идти до конца. До победы.
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