Владимир Кличко получил специальную награду от AIBA

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Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA Владимир Кличко получил награду во вторник на торжественном ужине, посвященном 70-летию AIBA.

Помимо украинца награды, которая вручалась впервые, также были удостоены трехкратный олимпийский чемпион кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.

Напомним, Владимир выиграл золотую олимпийскую медаль в 1996 году в Атланте.

— Это большая честь быть одним из первых спортсменов, которые получили эту награду. Мое путешествие с AIBA началось в возрасте 14 лет. С тех пор бокс дал мне очень много позитивного опыта. Хотел бы поздравить AIBA с 70-летием и поблагодарить ее за приверженность развитию бокса во всем мире, — заявил Кличко.

Напомним, 29 апреля Владимир Кличко сразится с британцем Энтони Джошуа за чемпионские титулы IBF и WBA в тяжелом весе.