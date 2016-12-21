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21 декабря 2016, 17:39 | Бокс | Чемпионат.com

Дигейл: Я бы лучше посмотрел, как Джошуа дерётся с настоящим чемпионом Фьюри

Британский боксёр Джеймс Дигейл рассказал о своих ожиданиях от боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко, в котором решится судьба сразу трёх титулов чемпиона мира.

«Все устроили вокруг этого боя шумиху. Это хороший бой, но Кличко проиграл свой последний бой Тайсону Фьюри. Так что настоящий чемпион — Фьюри. Этот поединок не сильно меня привлекает. Я бы лучше посмотрел бой Джошуа — Фьюри. Энтони — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Я не хочу критиковать этот бой, но я бы лучше посмотрел, как Джошуа дерётся с настоящим чемпионом», — приводит слова Дигейла Boxing Scene.

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