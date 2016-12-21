Дигейл: Я бы лучше посмотрел, как Джошуа дерётся с настоящим чемпионом Фьюри

«Все устроили вокруг этого боя шумиху. Это хороший бой, но Кличко проиграл свой последний бой Тайсону Фьюри. Так что настоящий чемпион — Фьюри. Этот поединок не сильно меня привлекает. Я бы лучше посмотрел бой Джошуа — Фьюри. Энтони — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Я не хочу критиковать этот бой, но я бы лучше посмотрел, как Джошуа дерётся с настоящим чемпионом», — приводит слова Дигейла Boxing Scene.