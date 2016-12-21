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https://sport.mail.ru/news/boxing/28211506/
21 декабря 2016, 17:18 | Бокс | Sports.kz

Насиолла одержал 11-ю победу на профи-ринге

В прошедший уик-энд этнический казах из Китая Бейсенби Насиолла (до боя: 10−0−1, 5КО) одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В прошедший <nobr>уик-энд</nobr> этнический казах из Китая Бейсенби <span class=error>Насиолла</span> (до боя: 10−0−1 5КО) одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Бейсенби провел десятираундовый поединок с непобежденным боксером из Австралии Леки Макой (до боя: 9−0, 3КО) за временный титул чемпиона «WBA International» в первом полусреднем весе (до 140 фунтов — 63,5).

В итоге победу единогласным решением судей одержал Насиолла, который доминировал на ринге на протяжении всех десяти раундов. Счет судейских записок: 99−91, 98−92, 98−92 в пользу Бейсенби.

Отметим, что Бейсенби также считается экс-чемпионом мира по версии WBC среди молодежи в этом же весе.

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