Насиолла одержал 11-ю победу на профи-ринге

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Бейсенби провел десятираундовый поединок с непобежденным боксером из Австралии Леки Макой (до боя: 9−0, 3КО) за временный титул чемпиона «WBA International» в первом полусреднем весе (до 140 фунтов — 63,5).



В итоге победу единогласным решением судей одержал Насиолла, который доминировал на ринге на протяжении всех десяти раундов. Счет судейских записок: 99−91, 98−92, 98−92 в пользу Бейсенби.



Отметим, что Бейсенби также считается экс-чемпионом мира по версии WBC среди молодежи в этом же весе.