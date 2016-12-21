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https://sport.mail.ru/news/boxing/28210898/
21 декабря 2016, 16:27 | Бокс | Р-Спорт

Владимир Кличко получил награду AIBA за достижения в мировом боксе

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) «Легенды бокса» за достижения в мировом спорте, сообщается на официальном сайте организации.

Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Владимир Кличко, являющийся также олимпийским чемпионом 1996 года, получил почетную награду во вторник на торжественном ужине, посвященном 70-летию AIBA. Помимо Кличко награды, которая вручалась впервые, также удостоились кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.

«Это большая честь быть одним из первых спортсменов, которые получили эту награду. Мое путешествие с AIBA началось в возрасте 14 лет. С тех пор бокс дал мне очень много позитивного опыта. Хотел бы поздравить AIBA с 70-летием и поблагодарить ее за приверженность развитию бокса во всем мире», — сказал Кличко.

Кличко, потерявший свои титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри, выйдет на ринг 29 апреля в Лондоне, где встретится с другим британцем Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super).

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