Владимир Кличко получил награду AIBA за достижения в мировом боксе

Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Владимир Кличко, являющийся также олимпийским чемпионом 1996 года, получил почетную награду во вторник на торжественном ужине, посвященном 70-летию AIBA. Помимо Кличко награды, которая вручалась впервые, также удостоились кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.

«Это большая честь быть одним из первых спортсменов, которые получили эту награду. Мое путешествие с AIBA началось в возрасте 14 лет. С тех пор бокс дал мне очень много позитивного опыта. Хотел бы поздравить AIBA с 70-летием и поблагодарить ее за приверженность развитию бокса во всем мире», — сказал Кличко.

Кличко, потерявший свои титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри, выйдет на ринг 29 апреля в Лондоне, где встретится с другим британцем Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super).