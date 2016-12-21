Назым Кызайбай о «подтанцовке» у Роя Джонса: Я стесняюсь танцевать, поэтому решила сделать бой с тенью
Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай прокомментировала свое участие в «подтанцовке» у
экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего на церемонии открытия турнира памяти Галыма Жарылгапова. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она раскрыла причину своего неожиданного поступка.
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Видимо, что-то случилось...
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«До этого нас постоянно вытаскивали на ринг, но танцевать на боксерском турнире, на мой взгляд, очень странно. Тем более я стесняюсь танцевать. Поэтому предложила Садреддину сделать бой с тенью. Крутая песня и под нее было комфортно демонстрировать боксерские приемы. У Роя Джонса песни все мотивирующие. Даже если не понимаешь английского языка, чувствуешь его энергетику. На тренировке всегда
— Какие впечатления от самого мероприятия?
— Очень хорошее впечатление. Рада была увидеть Роя Джонса, познакомиться с ним. Не верилось, что он приедет. Раньше смотрела его бои по телевизору и мечтала стать такой же, как он. Все боксеры, находившиеся там, были в восторге, ведь Рой Джонс — это живая легенда.
— Какое впечатление оставил у Вас Рой Джонс?
— Он очень простой и общительный. Не самоуверенный, как Флойд
— Готовы к турниру?
— Я готова на сто процентов. Не могу сказать, в какой форме мои соперники. Каждый настраивается на победу, поэтому победить будет не просто.
— Впереди следующий год. Какие цели перед собой ставите в 2017?
— Главный старт — это первенство Казахстана, победитель которого отправится на чемпионат Азии. Ставлю перед собой цель выиграть оба турнира. Турнир Жарылгапова рассматриваю как хороший способ подготовиться к сезону.
Для Роя
Добавим, что в церемонии открытия также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).
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