Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28210450/
21 декабря 2016, 16:00 | Бокс | Vesti.kz

Назым Кызайбай о «подтанцовке» у Роя Джонса: Я стесняюсь танцевать, поэтому решила сделать бой с тенью

Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай прокомментировала свое участие в «подтанцовке» у экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего на церемонии открытия турнира памяти Галыма Жарылгапова. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она раскрыла причину своего неожиданного поступка.

Знаменитый боксер приехал с визитом в Караганду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«До этого нас постоянно вытаскивали на ринг, но танцевать на боксерском турнире, на мой взгляд, очень странно. Тем более я стесняюсь танцевать. Поэтому предложила Садреддину сделать бой с тенью. Крутая песня и под нее было комфортно демонстрировать боксерские приемы. У Роя Джонса песни все мотивирующие. Даже если не понимаешь английского языка, чувствуешь его энергетику. На тренировке всегда что-то такое настраивающее слушаешь», — поделилась Кызайбай.

— Какие впечатления от самого мероприятия?

— Очень хорошее впечатление. Рада была увидеть Роя Джонса, познакомиться с ним. Не верилось, что он приедет. Раньше смотрела его бои по телевизору и мечтала стать такой же, как он. Все боксеры, находившиеся там, были в восторге, ведь Рой Джонс — это живая легенда.

— Какое впечатление оставил у Вас Рой Джонс?

— Он очень простой и общительный. Не самоуверенный, как Флойд Мейвейзер-младший, а такой же вежливый и улыбчивый, как наш Геннадий Головкин.

— Готовы к турниру?

— Я готова на сто процентов. Не могу сказать, в какой форме мои соперники. Каждый настраивается на победу, поэтому победить будет не просто.

— Впереди следующий год. Какие цели перед собой ставите в 2017?

— Главный старт — это первенство Казахстана, победитель которого отправится на чемпионат Азии. Ставлю перед собой цель выиграть оба турнира. Турнир Жарылгапова рассматриваю как хороший способ подготовиться к сезону.

Для Роя Джонса-младшего это уже второй визит в Караганду. Во время торжественной церемонии открытия Джонсу подарили национальный чапан, а также попросили подписать перчатки для победителя молодежного чемпионата по боксу, прошедшего в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, Садреддина Ахмедова.

Добавим, что в церемонии открытия также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фанат с татуировкой Головкина: Джейкобс бывал в нокауте. Ему придется прыгнуть выше головы в бою с GGG

Фанат с татуировкой Головкина: Джейкобс бывал в нокауте. Ему придется прыгнуть выше головы в бою с GGG

Житель города Рексем в Уэльсе Энди Рэндлес рассказал, почему он сделал на своей руке татуировку с портретом чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0,33 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал двух самых любимых боксеров и поделился мнением о том, как Головкин победит Джейкобса.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Новая веха в истории "Алтая". В 2018 году станет чемпионом Казахстана?

Думаю, Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина - Максим Бурсак

Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса