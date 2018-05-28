Финальный этап Кубка мира — 2018/19 по санному спорту пройдёт в Сочи

Соревнования в России пройдут 23—24 февраля 2019 года.
Всего в календарь Кубка мира включены 9 этапов, в рамках которых запланированы 6 командных эстафет и 4 спринтерские гонки.
Сезон-2018/19 по традиции начнётся в Инсбруке (Австрия) в конце ноября (22—25 ноября 2018 года). Затем до новогодних праздников саночникам предстоит принять участие в серии североамериканских этапов. Это Уистлер, Калгари (оба — Канада) и Лейк-Плэсид (США).
2019 год саночники начнут этапом в Кенигзее (Германия), затем пройдут соревнования в Сигулде (Латвия). Затем в календаре запланирован чемпионат мира в Винтерберге (Германия, 25—27 января 2019 года). После первенства планеты сезон продолжится в Альтенберге и Оберхофе (оба — Германия). Заключительный этап Кубка мира примет Россия.