Финальный этап Кубка мира — 2018/19 по санному спорту пройдёт в Сочи

Источник: Reuters

Соревнования в России пройдут 23—24 февраля 2019 года.

Читайте также Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России

Всего в календарь Кубка мира включены 9 этапов, в рамках которых запланированы 6 командных эстафет и 4 спринтерские гонки.

Сезон-2018/19 по традиции начнётся в Инсбруке (Австрия) в конце ноября ( 22—25 ноября 2018 года). Затем до новогодних праздников саночникам предстоит принять участие в серии североамериканских этапов. Это Уистлер, Калгари (оба — Канада) и Лейк-Плэсид (США).