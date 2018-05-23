Бобслеист Головин подал заявление в прокуратуру на Зубкова

«Я полагаю, что Зубков принимал допинг, и доводы Макларена в его части соответствуют действительности. Плюс к этому он отвратительно строит работу в федерации, доказательством чему является ужасное выступление наших бобслеистов на Олимпиаде в Корее. Во-первых, бобслей — прагматичный вид спорта. У нас не бывает сенсаций, вообще. И по всем раскладам Зубков в Сочи должен был быть на четвёртом-пятом месте. А он выиграл. Существуют определённые законы физиологии, которые однозначно говорят, что с возрастом уходят спринтерские скоростно-силовые качества. Человек становится все менее и менее конкурентен. Тут же произошло противоестественное — он добавил, а такого быть не может, это против природы. Притом что Зубков по сути своей не спринтер!

Ну и во-вторых, не нужно забывать, насколько близко Григорий Родченков общался именно с бобслеем. В своё время я был в сборной команде СССР с одним разгоняющим, который позже женился на сестре Родченкова, Марине. У них есть ребёнок. Сейчас этот человек — заслуженный тренер России, известный специалист. То есть тут всё очень близко, и технологии Родченкова были в бобслее на слуху. Про них особо никто не распространялся, что именно за технологии, храня это в секрете. Так что зря Зубков отбрыкивается от Родченкова, это смешно, слишком многие знали в бобслее эту фамилию в предыдущие годы.

Возможно, где-то очень высоко принято решение, что его нужно оставить у руля федерации, поэтому открытые письма тренеров, резкие интервью, в конце концов, его статус после решения CAS никак не влияют на ситуацию. Но это неправильно, человек дисквалифицирован, его вина признана CAS, и он не может возглавлять всероссийскую федерацию, просто не может. Он должен уйти сам, или его нужно убирать. Именно поэтому я сейчас перевожу всё это в правовое русло — других вариантов уже нет", — приводит слова Головина «Матч ТВ».