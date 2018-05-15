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15 мая, источник: Спорт-Экспресс

Семен Павличенко: Если Демченко изберут главным тренером, то мы, спортсмены, — расходный материал

Российский саночник Семен Павличенко не удивится, если Альберта Демченко переизберут на пост главного тренера сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, один из лидеров национальной команды Павличенко после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, на которой он не показал хороших результатов, вступил в публичный конфликт с Демченко. Он через прессу рассказал, что двукратный олимпийский призер унижает спортсменов, распоряжается техникой сборной, как своей, а его брат на чемпионате России два года назад даже рассыпал на трассе в Сочи некий порошок перед заездом Павличенко.

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— Как относитесь к выбору Альберта Демченко в президиум Федерации санного спорта? Учитывая все публичные выступления спортсменов против него.

— А я даже и не в курсе (смеется).

— Допускаете, что теперь его изберут и тренером сборной?

— Да фиг знает (смеется). От наших людей можно ожидать всего, что угодно.

— Но вы-то готовы с ним работать?

— Думаю, это не совсем корректный вопрос. Мы, спортсмены, огласили свою позицию по всей этой ситуации и по личности тренера, а решение принимаем не мы. Думаю, сейчас мы все поймем, насколько важны спортсмены и их мнение. Если все произойдет не так, как желают спортсмены, то слова некоторых специалистов о том, что мы — расходный материал, подтвердятся. Надеюсь, все-таки это не подтвердится.

— Глава федерации Наталья Гарт заявила о намерении помирить вас с Демченко. Это реально?

— Да я ни с кем не ругался, поймите! Я всего лишь высказал свое мнение и недовольство. Если рассуждать вашими категориями, то мирить с Демченко нужно всю команду. Если бы я действительно с ним поругался, то я бы не брал трубку, когда он звонит. Но он набирает мой номер, я — снимаю трубку.

Он до сих пор дает какие-то указания. Вот, например, была разгрузка, он дал задание, я его выполнил, потому что он до сих пор главный тренер. Мы, спортсмены, попросили, чтобы что-то поменяли. Чтобы команда вышла из зоны непонятности.

— На ваш взгляд, спортсменам и Демченко реально нормализовать отношения или это маловероятно?

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— Как же вам объяснять?.. Я не думаю, что суперкруто, когда приходит к власти бывший спортсмен — он начинает качать права, у него бьют какие-то непомерные амбиции, как у гейзера. Может быть, поэтому и были не самые хорошие отношения. Пусть будет все так, как должно быть.

— Удивитесь, если к вам не прислушаются?

— Мы боремся за результат, приносим медали нашей стране, но почему наше мнение вообще не учитывается? Повторюсь, если к нам не прислушаются, то станут очевидны слова отдельных тренеров о том, что спортсмены — расходный материал.

— Правильно понимаю, что для нормализации отношений между спортсменами и Демченко, нужно чтобы Альберт уменьшил свои амбиции и изменил отношения к спортсменам?

— Да. Мы ведь просили, чтобы ему дали отдых. Он нам говорит, что мы звездим, но это не так. Мы — не звезды, мы — спортсмены, которые хотят спокойно выступать и добиваться результата. А сейчас ситуация такова, что многие спортсмены попросту не хотят ехать на сборы из-за присутствия этого тренера. (Андрей СИЗЯКИН).

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