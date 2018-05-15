Семен Павличенко: Если Демченко изберут главным тренером, то мы, спортсмены, — расходный материал
Российский саночник Семен Павличенко не удивится, если Альберта Демченко переизберут на пост главного тренера сборной России.
Российский саночник Семен Павличенко не удивится, если Альберта Демченко переизберут на пост главного тренера сборной России.
Напомним, один из лидеров национальной команды Павличенко после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, на которой он не показал хороших результатов, вступил в публичный конфликт с Демченко. Он через прессу рассказал, что двукратный олимпийский призер унижает спортсменов, распоряжается техникой сборной, как своей, а его брат на чемпионате России два года назад даже рассыпал на трассе в Сочи некий порошок перед заездом Павличенко.
— Как относитесь к выбору Альберта Демченко в президиум Федерации санного спорта? Учитывая все публичные выступления спортсменов против него.
— А я даже и не в курсе (смеется).
— Допускаете, что теперь его изберут и тренером сборной?
— Да фиг знает (смеется). От наших людей можно ожидать всего, что угодно.
— Но
— Думаю, это не совсем корректный вопрос. Мы, спортсмены, огласили свою позицию по всей этой ситуации и по личности тренера, а решение принимаем не мы. Думаю, сейчас мы все поймем, насколько важны спортсмены и их мнение. Если все произойдет не так, как желают спортсмены, то слова некоторых специалистов о том, что мы — расходный материал, подтвердятся. Надеюсь,
— Глава федерации Наталья Гарт заявила о намерении помирить вас с Демченко. Это реально?
— Да я ни с кем не ругался, поймите! Я всего лишь высказал свое мнение и недовольство. Если рассуждать вашими категориями, то мирить с Демченко нужно всю команду. Если бы я действительно с ним поругался, то я бы не брал трубку, когда он звонит. Но он набирает мой номер, я — снимаю трубку.
Он до сих пор дает
какие-тоуказания. Вот, например, была разгрузка, он дал задание, я его выполнил, потому что он до сих пор главный тренер. Мы, спортсмены, попросили, чтобы что-топоменяли. Чтобы команда вышла из зоны непонятности.
— На ваш взгляд, спортсменам и Демченко реально нормализовать отношения или это маловероятно?
— Как же вам объяснять?.. Я не думаю, что суперкруто, когда приходит к власти бывший спортсмен — он начинает качать права, у него бьют
— Удивитесь, если к вам не прислушаются?
— Мы боремся за результат, приносим медали нашей стране, но почему наше мнение вообще не учитывается? Повторюсь, если к нам не прислушаются, то станут очевидны слова отдельных тренеров о том, что спортсмены — расходный материал.
— Правильно понимаю, что для нормализации отношений между спортсменами и Демченко, нужно чтобы Альберт уменьшил свои амбиции и изменил отношения к спортсменам?
— Да. Мы ведь просили, чтобы ему дали отдых. Он нам говорит, что мы звездим, но это не так. Мы — не звезды, мы — спортсмены, которые хотят спокойно выступать и добиваться результата. А сейчас ситуация такова, что многие спортсмены попросту не хотят ехать на сборы