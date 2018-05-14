Гарт: Не представляю, как Демченко можно выгнать из сборной России

Источник: РИА "Новости"

«Революционные изменения в тренерском штабе не ожидаются, но мы не можем не реагировать на сложившуюся ситуацию и должны сделать какие-то шаги. Может быть, произведём ротацию. Вместе с тем, нельзя не отметить, что тренеры Альберт Демченко и Сергей Чудинов в целом отлично справлялись со своими обязанностями. Об этом говорят хорошие результаты спортсменов. Исключение — Олимпийские игры, за выступление на которых мы получили неудовлетворительную оценку от Экспертного совета Минспорта. Но в период с 2014 по 2018 годы на международных соревнованиях было завоевано 96 медалей, в том числе — 30 золотых. Это вдвое больше, чем в предыдущем олимпийском цикле. Так что, увольнять кого-то из сборной я не стала бы. Другое дело, что существует недопонимание, которое следует устранить.

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Вопрос о работе Демченко в сборной будем решать на президиуме, но я не представляю, как его можно выгнать. Тем более, непонятно, за что. Сборная показывала отличные результаты, если не считать Олимпийские игры, на которые она поехала в неполном составе. Демченко, за плечами которого семь Олимпиад — уникальный специалист, которого нельзя терять. Не так уж много у нас тренеров-профессионалов, разбирающихся в специфике санного спорта.