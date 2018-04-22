Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Авангард К
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тосно0
Амкар1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Майнц0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе1
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кьево0
Интер0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио2
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта0
Торино0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити1
Бернли1
Хоккей. Европа
2-й период
Чехия2
Россия0
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Труа
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Суонси
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Шальке-04
Хоккей. Европа
19:15
Швеция
Финляндия
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т3
Зенит3
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг3
Мариуполь1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов3
Шинник1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона0
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Динамо М1
Хоккей. НХЛ
23.04
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Торонто Мэйпл Ливз4
Все события
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Кубок короля: из Мадрида в Барселону
Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»
8 ярких цитат Нины Дорошиной о жизни и любви
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении допинга, заявила, что не принимала запрещенные препараты на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, ситуация была для нее шокирующей. «Мне сказали: “Выйди к прессе, скажи, что ночью стало плохо с сердцем и ты выпила таблетку”. Я была в шоке, это же полный бред, никаких таблеток я не пила! В голове была каша, хотелось просто спрятаться и чтобы ко мне не лезли», — рассказала Сергеева.

Спортсменка опровергла заявления о том, что не имела права участвовать в Играх. «Непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной. Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхенчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: “Что это вообще такое?”», — добавила она.

18 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба заявил, что Сергеева не могла участвовать в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, у бобслеистки не было допуска из-за проблем с сердцем.

Спортивный арбитражный суд 24 февраля признал Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил. Допинг-проба A спортсменки показала наличие в крови запрещенного WADA препарата триметазидин. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась и покинула Южную Корею.

 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла. Видео
Кубок короля: из Мадрида в Барселону
Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить «Арсенал»
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
Кучеров обновил рекорд «Тампы» по числу очков в серии плей-офф
Яблоко от яблони. Юниоры проиграли финнам вслед за взрослыми
Ничушкин пропускает второй матч финала Кубка Гагарина из-за травмы
«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом», Кузнецов отметился шайбой
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь