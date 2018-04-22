Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, ситуация была для нее шокирующей. «Мне сказали: “Выйди к прессе, скажи, что ночью стало плохо с сердцем и ты выпила таблетку”. Я была в шоке, это же полный бред, никаких таблеток я не пила! В голове была каша, хотелось просто спрятаться и чтобы ко мне не лезли», — рассказала Сергеева.

Спортсменка опровергла заявления о том, что не имела права участвовать в Играх. «Непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной. Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхенчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: “Что это вообще такое?”», — добавила она.

18 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба заявил, что Сергеева не могла участвовать в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, у бобслеистки не было допуска из-за проблем с сердцем.