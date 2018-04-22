Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении допинга, заявила, что не принимала запрещенные препараты на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении допинга, заявила, что не принимала запрещенные препараты на Олимпийских играх в Пхенчхане.
По словам спортсменки, ситуация была для нее шокирующей. «Мне сказали: “Выйди к прессе, скажи, что ночью стало плохо с сердцем и ты выпила таблетку”. Я была в шоке, это же полный бред, никаких таблеток я не пила! В голове была каша, хотелось просто спрятаться и чтобы ко мне не лезли», — рассказала Сергеева.
Спортсменка опровергла заявления о том, что не имела права участвовать в Играх. «Непонятно, почему меня в прессе сделали
18 апреля глава Федерального
Спортивный арбитражный суд 24 февраля признал Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил.