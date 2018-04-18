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17:27 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России не получала уведомлений от ФМБА о недопуске Сергеевой на ОИ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентства России (ФМБА) не уведомило Федерацию бобслея России (ФБР) о результатах медицинского осмотра, согласно которому российская бобслеистка Надежда Сергеева не была допущена комиссией ФМБА до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщается в релизе ФБР, попавшем в распоряжении ТАСС.

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил, что Сергеева не имела допуска ФМБА на Олимпиаду из-за заболевания сердца.

Спортивный арбитражный суд признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин).

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