Федерация бобслея России не получала уведомлений от ФМБА о недопуске Сергеевой на ОИ

Федерация бобслея России не получала уведомлений от ФМБА о недопуске Сергеевой на ОИ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентства России (ФМБА) не уведомило Федерацию бобслея России (ФБР) о результатах медицинского осмотра, согласно которому российская бобслеистка Надежда Сергеева не была допущена комиссией ФМБА до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщается в релизе ФБР, попавшем в распоряжении ТАСС.