Уйба: Бобслеистка Сергеева уехала на ОИ не допущенной ФМБА, но больше такого не будет
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Федеральное
На Олимпиаде-2018 Сергеева 18 февраля сдала положительный
«Почему случилось то, что случилось у спортсменки (Сергеевой) в Корее, мы ее не допустили по заболеванию сердца, мы дали сведения, а Минспорт уже закрыл базу, и ее включили в сборную. Теперь мы этот момент отработали, теперь не проскочит ни одна… Она уехала недопущенная, а ей для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение», — сказал Уйба журналистам.
«Но она же была не допущена, конечно, мы не могли и терапевтическое исключение ей дать. Чисто такая организационная безалаберность с нашей стороны и со стороны Минспорта. Не надо было ее, конечно, считать и допускать», — добавил Уйба.
По словам Уйбы, врач в команде является основным звеном антидопингового законодательства. «Мы не имеем права забирать пробы на допинг, но работу
«В сборной же врач говорит, что можно принимать, что нет, — добавил Уйба. — А вот, например, у спортсмена заложенность носа, взял пшикнул, это заметили, и у него взяли пробу. А где взял? Взял в аптеке и купил. Такие, к сожалению, вещи в спорте бывают, но работа эта в спорте сейчас ведется очень жестко».