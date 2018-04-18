Уйба: Бобслеистка Сергеева уехала на ОИ не допущенной ФМБА, но больше такого не будет

Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде-2018 Сергеева 18 февраля сдала положительный допинг-тест на триметазидин (сердечный препарат, который входит в список запрещенных). Ее результат с Анастасией Кочержовой в соревнованиях двухместных экипажей (12-е место) был аннулирован.

«Почему случилось то, что случилось у спортсменки (Сергеевой) в Корее, мы ее не допустили по заболеванию сердца, мы дали сведения, а Минспорт уже закрыл базу, и ее включили в сборную. Теперь мы этот момент отработали, теперь не проскочит ни одна… Она уехала недопущенная, а ей для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение», — сказал Уйба журналистам.

«Но она же была не допущена, конечно, мы не могли и терапевтическое исключение ей дать. Чисто такая организационная безалаберность с нашей стороны и со стороны Минспорта. Не надо было ее, конечно, считать и допускать», — добавил Уйба.

По словам Уйбы, врач в команде является основным звеном антидопингового законодательства. «Мы не имеем права забирать пробы на допинг, но работу организационно-методическую мы ведем: каждые три месяца проводим экзамен у своих врачей, и дальше врач в команде уже как основное звено антидопингового законодательства», — отметил он.