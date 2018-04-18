Пойманная на допинге бобслеистка Сергеева не имела медицинского допуска на ОИ-2018
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пойманная на употреблении запрещенного препарата бобслеистка Надежда Сергеева не имела допуск Федерального
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пойманная на употреблении запрещенного препарата бобслеистка Надежда Сергеева не имела допуск Федерального
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее
Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия
«Мы не допустили спортсменку в Южную Корею
«Мы [ФМБА] не собирались давать ей TUE (терапевтическое исключение — прим. ТАСС), поскольку она была не допущена. Это организационная безалаберность, наша в том числе», — добавил он.
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты.
На Олимпиаде в употреблении запрещенного вещества (мельдоний) был уличен российский керлингист Александр Крушельницкий. Он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дисциплине