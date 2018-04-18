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16:06 (мск), источник: ТАСС

Пойманная на допинге бобслеистка Сергеева не имела медицинского допуска на ОИ-2018

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пойманная на употреблении запрещенного препарата бобслеистка Надежда Сергеева не имела допуск Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин).

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Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б».

«Мы не допустили спортсменку в Южную Корею из-за заболевания сердца, но Минспорт закрыл уже базу, она уехала, не имея допуск на Игры. Ей нужен был запрещенный препарат, а ее мать, врач-кардиолог, не знает антидопингового законодательства, она дала ей препарат», — сказал Уйба.

«Мы [ФМБА] не собирались давать ей TUE (терапевтическое исключение — прим. ТАСС), поскольку она была не допущена. Это организационная безалаберность, наша в том числе», — добавил он.

CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты.

Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

На Олимпиаде в употреблении запрещенного вещества (мельдоний) был уличен российский керлингист Александр Крушельницкий. Он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дисциплине дабл-микст, которую пришлось вернуть.

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