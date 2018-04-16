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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это полный бред!» Демченко ответил на обвинения в избиении коллег и вредительстве

В санях снова скандал.

Источник: AFP 2018

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал слова Степана Федорова, который обвинил специалиста в неподобающем отношении к спортсменам и тренерскому штабу. В частности, Федоров заявил, что Демченко бил тренеров и препятствовал удачному выступлению некоторых саночников, подсыпая порошок на трассу перед их заездами. «Как тренер Демченко нас не устраивает». Павличенко продолжает войну.

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— Я не знаю и не понимаю, зачем делаются все эти заявления, — удивился Демченко.

— И все-таки вам есть что ответить Федорову и его единомышленнику Семену Павличенко?

— А какой смысл? Они уже столько наговорили, что я не вижу смысла им что-то отвечать. Тем более этим двум пацанам. Я не хочу им уподобляться.

— В интервью Федоров говорит, что вы били тренеров.

— (Хохочет). Не знаю, зачем Степану Федорову все это надо. Знаю одно, что он не попал в этом году на летнюю подготовку. На этом все.

— Еще одно заявление Федорова в ваш адрес: «Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира, не России. В Кенигзее».

— Я действительно не пойму, для чего это они делают. Еще и про Кенигзее говорят…

— Планируете разговаривать с оппонентами?

— Я с ними?! Со Степаном точно не буду. Да и с Семеном какой смысл?

— Объясниться, чтобы больше не было имиджевых ударов по федерации, по сборной, по вам лично…

— Может быть, ребята действительно решили испортить имидж федерации, но зачем им эта затея?

Со Степаном еще понятно — он не попал на летнюю подготовку и решил пошуметь, пойдя по пути Павличенко. А зачем сам Семен это делает, я не понимаю. Возможно, была цель вернуть в сборную тренера Эдуарда Бурмистрова, но этот вопрос и без него бы решился после Игр (на Олимпиаде Павличенко заявил, что у его личного тренера Бурмистрова конфликт с Демченко. — Прим. «СЭ»). Поэтому тут еще можно понять, зачем Степан все это затеял. А вот Семен…

Завтра еще кто-нибудь сделает заявление. Давайте попросим сделать заявление еще какого-нибудь спортсмена, который не попал в сборную.

— То есть эти заявления полный бред?

— Конечно!

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