Демченко: Готов продолжить работу главным тренером сборной, но решение за ФССР

Источник: РИА "Новости"

Экспертный совет министерства спорта РФ в среду признал выступление российских саночников на Олимпийских играх-2018 неудовлетворительным, руководству ФССР рекомендовано к 1 июня сформировать тренерский штаб.

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Российские саночники не смогли завоевать медали ни в одной из четырех дисциплин на Олимпиаде в Пхенчхане.

«С точки зрения экспертного совета, оценка всего сезона проводится только по результатам на Олимпийских играх, — сказал по телефону Демченко. — И на основании результатов нам поставлена оценка “неудовлетворительно”. Но, в целом, все четыре года наша команда работала и росла, показывала очень высокие результаты, которые улучшались из года в год. Я готов продолжить работу в должности главного тренера, но многое будет зависеть от решения президиума федерации».

«Если мне предложат работу главным тренером, я подумаю, — продолжил собеседник агентства. — Я свою программу работы на следующий сезон уже предоставил и тренерскому совету, и президиуму федерации. Наша задача — укреплять позиции российского санного спорта на мировой арене. Все зависит от того, как руководство федерации примет мой план работы и принципы формирования тренерского штаба. На экспертном совете я услышал различные мнения и принял их к сведению».

Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а национальную команду возглавил в июне 2015 года после завершения спортивной карьеры.