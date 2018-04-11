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17:56 (мск), источник: Р-Спорт

Демченко: Готов продолжить работу главным тренером сборной, но решение за ФССР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил РИА Новости, что готов продолжить работу на данном посту в новом четырехлетнем олимпийском цикле, но многое зависит от решения президиума Федерации санного спорта России (ФССР).

Источник: РИА "Новости"

Экспертный совет министерства спорта РФ в среду признал выступление российских саночников на Олимпийских играх-2018 неудовлетворительным, руководству ФССР рекомендовано к 1 июня сформировать тренерский штаб.

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Российские саночники не смогли завоевать медали ни в одной из четырех дисциплин на Олимпиаде в Пхенчхане.

«С точки зрения экспертного совета, оценка всего сезона проводится только по результатам на Олимпийских играх, — сказал по телефону Демченко. — И на основании результатов нам поставлена оценка “неудовлетворительно”. Но, в целом, все четыре года наша команда работала и росла, показывала очень высокие результаты, которые улучшались из года в год. Я готов продолжить работу в должности главного тренера, но многое будет зависеть от решения президиума федерации».

«Если мне предложат работу главным тренером, я подумаю, — продолжил собеседник агентства. — Я свою программу работы на следующий сезон уже предоставил и тренерскому совету, и президиуму федерации. Наша задача — укреплять позиции российского санного спорта на мировой арене. Все зависит от того, как руководство федерации примет мой план работы и принципы формирования тренерского штаба. На экспертном совете я услышал различные мнения и принял их к сведению».

Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а национальную команду возглавил в июне 2015 года после завершения спортивной карьеры.

«Я готов работать, но только на тех условиях, которые считаю приемлемыми для деятельности в следующем четырехлетии, — добавил специалист. — Если все они не будет приняты, я буду очень тщательно думать. Не хочется совершать ошибку четырехлетия. Это была моя первая четырехлетка в качестве (главного) тренера, я получил необходимый опыт и набил шишек. И теперь понимаю политику министерства спорта и всех остальных людей».

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