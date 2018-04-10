«Как тренер Демченко нас не устраивает». Павличенко продолжает войну
Чемпион мира vs главный тренер сборной России.
Чемпион мира vs главный тренер сборной России.
Чемпион мира снова сделал резкие заявления в адрес главного тренера сборной России.
Один из лидеров сборной России Семен Павличенко после Игр в Пхенчхане, на которых он не показал хороших результатов, вступил в публичный конфликт с главным тренером команды Альбертом Демченко. В среду он через прессу рассказал, что двукратный олимпийский призер унижает спортсменов, распоряжается техникой сборной, как своей, а его брат на чемпионате России два года назад даже рассыпал на трассе в Сочи некий порошок перед заездом Павличенко.
— Я врать не собираюсь, старался рассказывать все, как есть, — сказал Павличенко, когда с ним связался корреспондент «СЭ». — Понимаете, это же только моя история. Но таких случаев в команде хватает. Другие люди могут рассказать про свои ситуации.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОМАНДЫ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ С ДЕМЧЕНКО
— Правда ли, что вам по ходу этого конфликта даже поступали угрозы?
— По этой ситуации — нет. Наоборот, после всех этих интервью дело начало
— Еще в Пхенчхане глава национальной федерации Наталия Гарт пообещала разрешить ситуацию между вами и главным тренером.
— Со спортсменами разговора не было, нас никто не собирал. Хотя с Наталией Сергеевной я разговаривал на чемпионате России. После заездов просто постояли вместе, пообщались. Мне сказали, что вопрос будет урегулироваться. Мы верим, что общая встреча
— Готовы ли вы к диалогу с Демченко и на каких условиях?
— Все условия мы обозначили
Мы просили, чтобы на главного тренера сборной
как-товоздействовали. Хотя, конечно, большая часть команды не хочет работать с Демченко и выступает за его увольнение. Знаете, как механик он — хороший специалист. Но как тренер он нас не устраивает. Мы достаточно долго молчали, но сейчас уже все устали.
— Если экспертный совет Минспорта рекомендует оставить Демченко, что будет дальше?
— Не знаю, не могу залезть в голову другим людям. Все зависит от человека. Поживем — увидим.
БУДУ ПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДВОЙКАХ
— На тренерском совете в федерации утвердили состав кандидатов в сборную на следующий сезон. Вы в него вошли?
— Да, я в списке.
— Вашим личным тренером остается Эдуард Бурмистров?
— Ну конечно, а как может быть
— Вы выразили желание попробовать себя в двойках. Когда его осуществите?
— Знаете, в двойках хотел прокатиться очень давно. Но как раз мой тренер меня отговаривал. Говорил: «Семен, ты одиночник». И до сих пор отговаривает. А мне все равно нравится, хочется попробовать
— Кто будет вашим напарником?
— Пока еще не знаю, но желающих достаточно.
— Какой план?
— Я все это проверю в начале сезона — пойдет или нет. В двойках немного другое управление — если я его пойму на первых отборочных турах, буду кататься. Главное — проверить себя. Готовиться к сезону буду параллельно и к одиночке, и к двойке.
— Насколько реально совмещать выступления в двух дисциплинах?
— В нашей жизни все реально. Ну или очень многое. Самое главное — хорошо подготовиться летом, чтобы тебя хватило на всю зиму.
Если выступать и в одиночке, и в двойке — нужно очень хорошо поработать, набрать функциональную базу.
— Какие планы на межсезонье?
— Их определяет наш старший тренер Сергей Чудинов. Мы с ним еще раз поговорим, как все построить. Но изначально это будет Кисловодск, мы поедем «продышаться». Хотя я потихоньку уже начал тренироваться, неохота приехать на первый сбор и быть овощем. Он начнется 17 мая, пока занимаюсь учебой. Долгов за зиму много накопилось, надо все сдать.
АНТОН БАБОШИН