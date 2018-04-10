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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Как тренер Демченко нас не устраивает». Павличенко продолжает войну

Чемпион мира vs главный тренер сборной России.

Источник: Reuters

Чемпион мира снова сделал резкие заявления в адрес главного тренера сборной России.

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Один из лидеров сборной России Семен Павличенко после Игр в Пхенчхане, на которых он не показал хороших результатов, вступил в публичный конфликт с главным тренером команды Альбертом Демченко. В среду он через прессу рассказал, что двукратный олимпийский призер унижает спортсменов, распоряжается техникой сборной, как своей, а его брат на чемпионате России два года назад даже рассыпал на трассе в Сочи некий порошок перед заездом Павличенко.

— Я врать не собираюсь, старался рассказывать все, как есть, — сказал Павличенко, когда с ним связался корреспондент «СЭ». — Понимаете, это же только моя история. Но таких случаев в команде хватает. Другие люди могут рассказать про свои ситуации.

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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОМАНДЫ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ С ДЕМЧЕНКО

— Правда ли, что вам по ходу этого конфликта даже поступали угрозы?

— По этой ситуации — нет. Наоборот, после всех этих интервью дело начало более-менее выправляться в лучшую сторону. Со стороны федерации мне никто не угрожал.

— Еще в Пхенчхане глава национальной федерации Наталия Гарт пообещала разрешить ситуацию между вами и главным тренером. Какой-либо разговор состоялся?

— Со спортсменами разговора не было, нас никто не собирал. Хотя с Наталией Сергеевной я разговаривал на чемпионате России. После заездов просто постояли вместе, пообщались. Мне сказали, что вопрос будет урегулироваться. Мы верим, что общая встреча все-таки будет.

— Готовы ли вы к диалогу с Демченко и на каких условиях?

— Все условия мы обозначили давным-давно. Надеюсь, все так и будет.

Мы просили, чтобы на главного тренера сборной как-то воздействовали. Хотя, конечно, большая часть команды не хочет работать с Демченко и выступает за его увольнение. Знаете, как механик он — хороший специалист. Но как тренер он нас не устраивает. Мы достаточно долго молчали, но сейчас уже все устали.

— Если экспертный совет Минспорта рекомендует оставить Демченко, что будет дальше?

— Не знаю, не могу залезть в голову другим людям. Все зависит от человека. Поживем — увидим.

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БУДУ ПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДВОЙКАХ

— На тренерском совете в федерации утвердили состав кандидатов в сборную на следующий сезон. Вы в него вошли?

— Да, я в списке.

— Вашим личным тренером остается Эдуард Бурмистров?

— Ну конечно, а как может быть по-другому?

— Вы выразили желание попробовать себя в двойках. Когда его осуществите?

— Знаете, в двойках хотел прокатиться очень давно. Но как раз мой тренер меня отговаривал. Говорил: «Семен, ты одиночник». И до сих пор отговаривает. А мне все равно нравится, хочется попробовать что-то новое. И подумал — почему бы и нет? До следующих Олимпийских игр четыре года, есть время. Сейчас вообще вся сборная России будет пробовать новые сани, инвентарь, какие-то изменения вносить. Вот и я и решил просто прокатиться в экипаже. Мне нравится санный спорт во всех его видах, от него я получаю удовольствие. А если выйдет в двойках, оно будет двойным.

— Кто будет вашим напарником?

— Пока еще не знаю, но желающих достаточно.

— Какой план?

— Я все это проверю в начале сезона — пойдет или нет. В двойках немного другое управление — если я его пойму на первых отборочных турах, буду кататься. Главное — проверить себя. Готовиться к сезону буду параллельно и к одиночке, и к двойке.

— Насколько реально совмещать выступления в двух дисциплинах?

— В нашей жизни все реально. Ну или очень многое. Самое главное — хорошо подготовиться летом, чтобы тебя хватило на всю зиму.

Если выступать и в одиночке, и в двойке — нужно очень хорошо поработать, набрать функциональную базу.

— Какие планы на межсезонье?

— Их определяет наш старший тренер Сергей Чудинов. Мы с ним еще раз поговорим, как все построить. Но изначально это будет Кисловодск, мы поедем «продышаться». Хотя я потихоньку уже начал тренироваться, неохота приехать на первый сбор и быть овощем. Он начнется 17 мая, пока занимаюсь учебой. Долгов за зиму много накопилось, надо все сдать.

АНТОН БАБОШИН

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