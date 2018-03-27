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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК: В допинг-пробе Белугина найдены стероиды, входившие в «коктейль Родченкова»

Международный олимпийский комитет опубликовал мотивировочную часть решения по делу российского бобслеиста Максима Белугина, пожизненно отстранённого от участия в Олимпийских играх.

В мотивировочной части указано, что в допинг-пробе спортсмена были обнаружены запрещённые препараты метенолон и тренболон, относящиеся к классы стероидов.

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По данным МОК, данные вещества входили в состав так называемого «коктейля Дюшес», о котором рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков. По утверждению Родченкова, этот коктейль он разработал для сокрытия российскими спортсменами следов употребления допинга при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Дисциплинарная комиссия МОК 22 декабря признала Белугина виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила спортсмена от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала его результаты на Играх-2014 в Сочи.

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