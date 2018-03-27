МОК: В допинг-пробе Белугина найдены стероиды, входившие в «коктейль Родченкова»

По данным МОК, данные вещества входили в состав так называемого «коктейля Дюшес», о котором рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков. По утверждению Родченкова, этот коктейль он разработал для сокрытия российскими спортсменами следов употребления допинга при подготовке к Олимпиаде в Сочи.



Дисциплинарная комиссия МОК 22 декабря признала Белугина виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила спортсмена от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала его результаты на Играх-2014 в Сочи.