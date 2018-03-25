Третьяков, пропустивший по решению МОК Игры-2018, стал чемпионом России по скелетону

По сумме двух заездов он показал результат 1 минута 51,75 секунды, второе место занял серебряный призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов (1,52,29). Третьим стал Владислав Семенов (1.53,69). Всего в соревнованиях принимали участие 26 спортсменов.

32-летний Третьяков в нынешнем сезоне дважды становился призером этапов Кубка мира (бронза в американском Лейк- Плэсиде и серебро в немецком Альтенберге). Из-за временного отстранения, наложенного Международной федерацией бобслея и скелетона, он был вынужден пропустить этап Кубка мира в Уистлере.

23-летний Трегубов в сезоне-2017/18 выиграл молодежный чемпионат мира, стал вторым на чемпионате Европы в австрийском Иглсе. В его активе два призовых места на этапах Кубка мира (серебро в канадском Уистлере и бронза в Иглсе). Трегубов — бронзовый призер чемпионата мира.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В их числе были и ведущие скелетонисты — Третьяков и бронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина. Спортивный арбитражный суд незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Играх-2018, однако МОК не захотел видеть этих спортсменов в числе участников Олимпиады в Пхёнчхане.