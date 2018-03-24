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20:13 (мск), источник: ТАСС

Касьянов и Пушкарев одержали победу на чемпионате России среди бобов-двоек

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Александр Касьянов и Алексей Пушкарев, пропустившие по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпийские игры — 2018, стали победителями чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею в состязаниях экипажей-двоек. По сумме двух заездов они показали результат 1 минута 51,60 секунды.

Второе место заняли Алексей Стульнев и Илья Малых (1.51,86), третье — Максим Андрианов и Алексей Зайцев (1.52,01). Всего в соревнованиях участвовало 14 экипажей.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Денниса Освальда приняла решение аннулировать результаты с Олимпиады-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и действующие бобслеисты: Касьянов, Пушкарев и Ильвир Хузин. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где экипаж Касьянова показали четвертое время как в двойках, так и в четверках. Позднее CAS отклонил апелляцию на решение МОК не приглашать спортсменов на ОИ-2018.

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