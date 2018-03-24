Касьянов и Пушкарев одержали победу на чемпионате России среди бобов-двоек

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Денниса Освальда приняла решение аннулировать результаты с Олимпиады-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и действующие бобслеисты: Касьянов, Пушкарев и Ильвир Хузин. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где экипаж Касьянова показали четвертое время как в двойках, так и в четверках. Позднее CAS отклонил апелляцию на решение МОК не приглашать спортсменов на ОИ-2018.