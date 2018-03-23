Скелетонистки Никитина и Орлова, пропустившие ОИ-2018, выступят на чемпионате России

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и бронзовый призер сочинской Олимпиады Никитина, чемпион ОИ-2014 Александр Третьяков, а также Орлова и Ольга Потылицына, показавшиеся тогда шестой и пятый результаты соответственно. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина, Орлова и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не захотел видеть этих спортсменов в числе участников Игр-2018.