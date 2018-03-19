Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Трегубов, Третьяков и Никитина выступят на чемпионате России в Сочи
С 20 по 26 марта в Сочи пройдут «Всероссийские соревнования по бобслею и скелетону» и чемпионат России.
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С 20 по 26 марта в Сочи пройдут «Всероссийские соревнования по бобслею и скелетону» и чемпионат России.
Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков, серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Никита Трегубов и бронзовый призёр Игр в Сочи Елена Никитина примут участие во «Всероссийских соревнованиях по бобслею и скелетону» и чемпионате России.
Турнир пройдёт с 20 по 26 марта на