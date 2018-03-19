Трегубов, Третьяков и Никитина выступят на чемпионате России в Сочи

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков, серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Никита Трегубов и бронзовый призёр Игр в Сочи Елена Никитина примут участие во «Всероссийских соревнованиях по бобслею и скелетону» и чемпионате России.

Турнир пройдёт с 20 по 26 марта на санно-бобслейной трассе «Санки» в Сочи. В турнире бобслеистов выступят участники Олимпиады в Пхёнчхане Максим Андрианов и Алексей Стульнев, а также обладатель Кубка мира Александр Касьянов.