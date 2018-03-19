Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Молоко утконоса убивает супермикробы
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Путин ответил на вопрос о кандидате на пост премьер-министра
У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.03
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.03
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс4
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс4
Даллас Старз2
Все события
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
13:41 (мск), источник: TeamRussia.pro

Трегубов, Третьяков и Никитина выступят на чемпионате России в Сочи

С 20 по 26 марта в Сочи пройдут «Всероссийские соревнования по бобслею и скелетону» и чемпионат России.

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков, серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Никита Трегубов и бронзовый призёр Игр в Сочи Елена Никитина примут участие во «Всероссийских соревнованиях по бобслею и скелетону» и чемпионате России.

Турнир пройдёт с 20 по 26 марта на санно-бобслейной трассе «Санки» в Сочи. В турнире бобслеистов выступят участники Олимпиады в Пхёнчхане Максим Андрианов и Алексей Стульнев, а также обладатель Кубка мира Александр Касьянов.

 Касаткина приблизилась к первой десятке рейтинга
Трегубов, Третьяков и Никитина выступят на чемпионате России в Сочи
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Губерниев: Шипулин — дикий самоед, но другого у нас нет
Путин лично поздравит призеров Паралимпиады в Пхёнчхане
Новости

Рекорд президента

Владимир Путин победил на выборах с 76,66% голосов. Явка избирателей составила 67,98%, что оказалось даже выше показателя 2012 года
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь