Быть первой: Вера Зозуля и единственное золото в санях
Team Russia продолжает сериал о первых олимпийских победах российских спортсменов.
Team Russia продолжает сериал о первых олимпийских победах российских спортсменов.
После школы Вера Зозуля поступила в 46-е швейное профтехучилище и поработала на предприятии «Ригас Модес». На санях она впервые скатилась только в 16 лет: «Они не слушались, руки тряслись, хотела бросить всё к черту и уйти, так было страшно!» Ребенком она любила куда более безопасные лыжи, а ещё играла в баскетбол — как без него в Прибалтике. Правда, Вера быстро поняла, что с ростом 157 сантиметров годится только в запасные. Зато Зозуля до сих пор близко дружит с легендарной баскетболисткой Ульяной Семёновой — двукратной олимпийской чемпионкой и самой высокой женщиной Латвии (218 сантиметров).
Тренер Валдис Тиликс (по словам Зозули, начавший санный спорт в Союзе) приехал к Вере, когда та переключилась на самбо. Сани ей посоветовала школьная подруга Визма, которая занималась ими в Цесисе. Визма дала Тиликсу характеристику на Веру, тот заинтересовался, приехал к ней домой, не застал и в итоге подсунул записку: приезжайте на тренировки в Сигулду.
Через четыре года Зозуля отправилась на свою первую Олимпиаду. Там стала девятой — только потому, что сани перед стартом взяли на проверку в техническую комиссию, разобрали, а когда собирали обратно, перетянули болты и вывели из строя. На тех Играх Зозуля познакомилась с Ириной Родниной, которая, в отличие от Веры, золото в Инсбруке выиграла. От кумира детства Зозуля получила в подарок книгу и предложение поменять сани на коньки. Вера восприняла предложение всерьёз, но передумала менять вид спорта, когда своими глазами увидела тренировку Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. В том же 1976-м Зозуля выиграла чемпионат Европы, ещё через год — серебро чемпионата мира, а затем и золото. За год до
К Олимпиаде Зозуля готовилась в Москве, на эстакаде Института механики МГУ, где со сборной работала «научная группа под кодовым названием «Машка и Гришка».
Уже в США на тренировках Вера показывала
Зозуля могла выбрать спокойную тактику и не рисковать, а в итоге едва не превзошла свой лучший результат и взяла золото. После Сараево-1984 Вера завершила карьеру, закончила Московский институт физкультуры, стала тренером в
В 1996-м она с сыном Кристапом попала в автомобильную аварию, отделалась царапинами и шишками. Через
«Мне через три дня лететь на Кубок мира, уже билеты на руках, сезон в разгаре, какая может быть операция?».
Врачи переубедили. Год стационарного лечения. Успешного.
Вера Зозуля — единственная представительница санного спорта (как у женщин, так и у мужчин), которая выиграла Олимпийские игры и при этом не говорит