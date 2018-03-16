Быть первой: Вера Зозуля и единственное золото в санях

Источник: TeamRussia.pro

После школы Вера Зозуля поступила в 46-е швейное профтехучилище и поработала на предприятии «Ригас Модес». На санях она впервые скатилась только в 16 лет: «Они не слушались, руки тряслись, хотела бросить всё к черту и уйти, так было страшно!» Ребенком она любила куда более безопасные лыжи, а ещё играла в баскетбол — как без него в Прибалтике. Правда, Вера быстро поняла, что с ростом 157 сантиметров годится только в запасные. Зато Зозуля до сих пор близко дружит с легендарной баскетболисткой Ульяной Семёновой — двукратной олимпийской чемпионкой и самой высокой женщиной Латвии (218 сантиметров).

Тренер Валдис Тиликс (по словам Зозули, начавший санный спорт в Союзе) приехал к Вере, когда та переключилась на самбо. Сани ей посоветовала школьная подруга Визма, которая занималась ими в Цесисе. Визма дала Тиликсу характеристику на Веру, тот заинтересовался, приехал к ней домой, не застал и в итоге подсунул записку: приезжайте на тренировки в Сигулду.

Через четыре года Зозуля отправилась на свою первую Олимпиаду. Там стала девятой — только потому, что сани перед стартом взяли на проверку в техническую комиссию, разобрали, а когда собирали обратно, перетянули болты и вывели из строя. На тех Играх Зозуля познакомилась с Ириной Родниной, которая, в отличие от Веры, золото в Инсбруке выиграла. От кумира детства Зозуля получила в подарок книгу и предложение поменять сани на коньки. Вера восприняла предложение всерьёз, но передумала менять вид спорта, когда своими глазами увидела тренировку Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. В том же 1976-м Зозуля выиграла чемпионат Европы, ещё через год — серебро чемпионата мира, а затем и золото. За год до Лэйк-Плэсида Вера схватила ангину. «По глупости: с утра от гостиницы добежала до стадиона, вспотела и пошла изучать трассу». И в итоге на мировом первенстве в Кенигзее стала только шестой. Чтобы попасть на Олимпиаду, пришлось пройти три отбора в Свердловске. — Так долго выбирали, что тренер Алексеев в какой-то момент плюнул и говорит: ладно, бабы, кто попадет в тройку в последний день, тот и едет в Лейк-Плэсид, — вспоминает Зозуля. Лишь после третьего заезда Вера вползла на третью строчку.

К Олимпиаде Зозуля готовилась в Москве, на эстакаде Института механики МГУ, где со сборной работала «научная группа под кодовым названием «Машка и Гришка».

Уже в США на тренировках Вера показывала третьи-пятые результаты — набирала форму к соревнованиям. Фаворитом считалась немка Мелитта Зольман, но Зозуля обставила её на первом же из четырёх заездов. Причём с рекордом трассы — 38,978. — Я в шоке: какой рекорд трассы? О чём вы? — вспоминает Зозуля. — Выскакиваю смотреть [на табло]: всё верно, рекорд. И меня затрясло. Страх, ужас. Как на это реагировать? Перед второй попыткой Зозуля долго не могла найти сани. Оказывается, их спрятали под кроватью тренеры, чтобы не повторилась проверка, как в Инсбруке. Нет, сани были в порядке, Вера снова пришла первой. Третья попытка — и опять победа Зозули. Все четыре заезда не выигрывала ни одна саночница в истории Олимпиад. Зозулю одолевали нервы. «Чёрт возьми, сейчас никто, а финиширую — и могу стать олимпийской чемпионкой, — крутилось в её голове. — И сразу — бум-бум себя по лицу. Надо переключиться».

Зозуля могла выбрать спокойную тактику и не рисковать, а в итоге едва не превзошла свой лучший результат и взяла золото. После Сараево-1984 Вера завершила карьеру, закончила Московский институт физкультуры, стала тренером в детско-юношеской школе «Варпа», где воспитала бронзового призёра Турина Мартиньша Рубениса. Потом уехала тренировать молодёжную сборную Польши, чтобы прокормить сына. Через три года, после второго развода, вообще устроилась учителем физкультуры — потом, правда, Зозулю всё-таки позвали в сборную Латвии (сейчас она работает в Казахстане).

В 1996-м она с сыном Кристапом попала в автомобильную аварию, отделалась царапинами и шишками. Через какое-то время Кристап случайно надавил ей на грудь, Вера почувствовала дикую боль и нащупала плотный комок. К счастью, быстро обратилась к врачам. УЗИ, онкология, тяжёлая операция.

«Мне через три дня лететь на Кубок мира, уже билеты на руках, сезон в разгаре, какая может быть операция?».

Врачи переубедили. Год стационарного лечения. Успешного.