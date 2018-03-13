IBSF опубликовала календарь этапов Кубка мира на следующий сезон

Этапы Кубка мира пройдут в Сигулде (Латвия, 3—6 декабря ), Винтерберге (Германия, 10—16 декабря ), Альтенберге (Германия, 31 декабря — 6 января), Кёнигзее (Германия, 7—13 января ), Инсбруке (Австрия, 14—20 января ), Санкт-Морице (Швейцария, 21—27 января ), Лейк-Плэсиде (США, 11—17 января ), Калгари (Канада, 18—24 февраля ).

Сочи в очередной раз не примет этап Кубка мира. Сочи не проводил этапы Кубка мира с февраля 2015 года. В марте 2017-го было объявлено, что российский этап не будет проводиться в олимпийском сезоне в связи с его короткой продолжительностью и географическом удалении места соревнований от центра Европы. В декабре 2016 года стало известно, что планировавшийся в 2017 года чемпионат мира в Сочи перенесен по решению IBSF.

Как в марте заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, Международная федерация бобслея и скелетона в ближайшие годы хочет провести этап Кубка мира в Сочи.

В феврале официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мэгги Дюранд в ответ на запрос ТАСС сообщила, что в связи с поправками, внесенными в кодекс организации с ноября 2017 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA.