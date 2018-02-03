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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Семен Павличенко. Человек слова, победивший Лоха

Единственный в России чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко доказал, что не разбрасывается обещаниями. И в Пхенчхане докажет?

Источник: РИА "Новости"

Допинговый скандал не обошёл стороной и санный спорт в России. Альберт Демченко и Татьяна Иванова попали под жёсткие санкции со стороны МОК и были лишены серебряных медалей сочинской Олимпиады, однако 1 февраля были оправданы CAS. Демченко теперь работает главным тренером сборной России по санному спорту и вправе надеяться на успешное выступление в Южной Корее своего подопечного и, по совместительству, восходящей звезды санок Семёна Павличенко.

Мог стать футболистом или хоккеистом

Павличенко не сразу пришёл к тому, чтобы заниматься именно санным спортом. Семён родился в городе Братск в Иркутской области, где сани очень популярны, однако начал россиянин с футбола, бокса и хоккея. Вполне возможно, что Павличенко сейчас готовился в составе сборной России к домашнему чемпионату мира, если бы сделал выбор в пользу самого популярного вида спорта в стране. Но всё же в Братске настоящие мужики выбирают боб или сани. Впервые Семён скатился с горки в уже осознанном возрасте, в 10 лет. Рано лишившись мамы, молодой спортсмен попал под опеку к тренеру Эдуарду Бурмистрову, с которым они сразу же сблизились. Именно у этого специалиста Павличенко занимался до того, как попал в юношескую сборную России и каждый раз с теплотой вспоминает совместную работу с Бурмистровым.

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Дал обещание Демченко

Павличенко дебютировал на Кубке мира в сезоне 2007/08, когда ему было всего 16 лет. Вообще он очень рано повзрослел из-за смерти матери, понимая, что должен сам проложить себе путь к успеху. Результаты пришли не сразу. Тот самый первый Кубок мира в карьере он завершил на 43-м месте в общем зачёте. Однако ситуация постепенно улучшалась и к сочинской Олимпиаде он уже подошёл зрелым спортсменом, который претендует на высокие места.

Перед Играми Семён стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, а в самом Сочи занял высокое пятое место. Выиграл тогда немец Феликс Лох, а вторым стал Альберт Демченко, с которым Павличенко начал работать после Олимпиады. Тогда ученик пообещал учителю, что отомстит за него и всё-таки обыграет высокомерного немца.

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Павличенко — человек слова

В Братске обещаниями не разбрасываются. Если сказал, будь добр, приложи максимум усилий, чтобы выполнить. И вот в феврале 2015 года на чемпионате мира в латвийском Сигулде Павличенко победил всех соперников, включая того самого Феликса Лоха. Это первая и единственная золотая медаль на чемпионатах мира в истории российского санного спорта. Ученик превзошёл учителя, но вряд ли Альберт Демченко расстроился из-за этого. Гордость за подопечного переполняла нашего выдающегося саночника. Традиции спорта удалось не только сохранить, но и приумножить. В нынешнем сезоне на Кубке мира Павличенко регулярно является одним из главных соискателей победы, а на прошедшем в конце января чемпионате Европы 26-летний россиянин был безупречен и привёз домой «золото», а вместе с ним помог сборной России занять первое место в общем зачёте ЧЕ-2018 по санному спорту.

«Эти соревнования действительно для нас очень важны. И сегодня днюха у моего сына Фёдора, которому исполнилось три года. И я сегодня работал над тем, чтобы сделать ему такой подарок, чтобы эта золотая медаль осталась в памяти и у него, и у меня».

Разве можно за него не болеть?

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