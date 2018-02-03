Семен Павличенко. Человек слова, победивший Лоха

Источник: РИА "Новости"

Допинговый скандал не обошёл стороной и санный спорт в России. Альберт Демченко и Татьяна Иванова попали под жёсткие санкции со стороны МОК и были лишены серебряных медалей сочинской Олимпиады, однако 1 февраля были оправданы CAS. Демченко теперь работает главным тренером сборной России по санному спорту и вправе надеяться на успешное выступление в Южной Корее своего подопечного и, по совместительству, восходящей звезды санок Семёна Павличенко.



Мог стать футболистом или хоккеистом

Павличенко не сразу пришёл к тому, чтобы заниматься именно санным спортом. Семён родился в городе Братск в Иркутской области, где сани очень популярны, однако начал россиянин с футбола, бокса и хоккея. Вполне возможно, что Павличенко сейчас готовился в составе сборной России к домашнему чемпионату мира, если бы сделал выбор в пользу самого популярного вида спорта в стране. Но всё же в Братске настоящие мужики выбирают боб или сани. Впервые Семён скатился с горки в уже осознанном возрасте, в 10 лет. Рано лишившись мамы, молодой спортсмен попал под опеку к тренеру Эдуарду Бурмистрову, с которым они сразу же сблизились. Именно у этого специалиста Павличенко занимался до того, как попал в юношескую сборную России и каждый раз с теплотой вспоминает совместную работу с Бурмистровым.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcPviAtFsab/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcPviAtFsab/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Меня чуть не сожрал этот #заяц</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sem_pavlichenko/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Семён Павличенко</a> (@sem_pavlichenko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-03T15:59:13+00:00">Дек 3, 2017 at 7:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дал обещание Демченко

Павличенко дебютировал на Кубке мира в сезоне 2007/08, когда ему было всего 16 лет. Вообще он очень рано повзрослел из-за смерти матери, понимая, что должен сам проложить себе путь к успеху. Результаты пришли не сразу. Тот самый первый Кубок мира в карьере он завершил на 43-м месте в общем зачёте. Однако ситуация постепенно улучшалась и к сочинской Олимпиаде он уже подошёл зрелым спортсменом, который претендует на высокие места.

Перед Играми Семён стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, а в самом Сочи занял высокое пятое место. Выиграл тогда немец Феликс Лох, а вторым стал Альберт Демченко, с которым Павличенко начал работать после Олимпиады. Тогда ученик пообещал учителю, что отомстит за него и всё-таки обыграет высокомерного немца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BekOIvBl101/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BekOIvBl101/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда мы выступаем в Сигулде, диджей включает песню Тату - "нас не догонят" вот с таким настроением пакуем чемоданы и держим курс на ЗОИ 2018! #roadtopyeongchang2018#olympic#games#olympics#lugelove#luge#rodel#sledge#fast#sport#world#cup#championschip#europe#sappo#rostok#grm#sempavlichenko#cska#siberia#power#bratsk#moscowregion#leningradregion</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sem_pavlichenko/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Семён Павличенко</a> (@sem_pavlichenko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-30T07:54:15+00:00">Янв 29, 2018 at 11:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Павличенко — человек слова

В Братске обещаниями не разбрасываются. Если сказал, будь добр, приложи максимум усилий, чтобы выполнить. И вот в феврале 2015 года на чемпионате мира в латвийском Сигулде Павличенко победил всех соперников, включая того самого Феликса Лоха. Это первая и единственная золотая медаль на чемпионатах мира в истории российского санного спорта. Ученик превзошёл учителя, но вряд ли Альберт Демченко расстроился из-за этого. Гордость за подопечного переполняла нашего выдающегося саночника. Традиции спорта удалось не только сохранить, но и приумножить. В нынешнем сезоне на Кубке мира Павличенко регулярно является одним из главных соискателей победы, а на прошедшем в конце января чемпионате Европы 26-летний россиянин был безупречен и привёз домой «золото», а вместе с ним помог сборной России занять первое место в общем зачёте ЧЕ-2018 по санному спорту.