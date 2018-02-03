Семен Павличенко. Человек слова, победивший Лоха
Единственный в России чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко доказал, что не разбрасывается обещаниями. И в Пхенчхане докажет?
Единственный в России чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко доказал, что не разбрасывается обещаниями. И в Пхенчхане докажет?
Допинговый скандал не обошёл стороной и санный спорт в России. Альберт Демченко и Татьяна Иванова попали под жёсткие санкции со стороны МОК и были лишены серебряных медалей сочинской Олимпиады, однако 1 февраля были оправданы CAS. Демченко теперь работает главным тренером сборной России по санному спорту и вправе надеяться на успешное выступление в Южной Корее своего подопечного и, по совместительству, восходящей звезды санок Семёна Павличенко.
Мог стать футболистом или хоккеистом
Павличенко не сразу пришёл к тому, чтобы заниматься именно санным спортом. Семён родился в городе Братск в Иркутской области, где сани очень популярны, однако начал россиянин с футбола, бокса и хоккея. Вполне возможно, что Павличенко сейчас готовился в составе сборной России к домашнему чемпионату мира, если бы сделал выбор в пользу самого популярного вида спорта в стране. Но всё же в Братске настоящие мужики выбирают боб или сани. Впервые Семён скатился с горки в уже осознанном возрасте, в 10 лет. Рано лишившись мамы, молодой спортсмен попал под опеку к тренеру Эдуарду Бурмистрову, с которым они сразу же сблизились. Именно у этого специалиста Павличенко занимался до того, как попал в юношескую сборную России и каждый раз с теплотой вспоминает совместную работу с Бурмистровым.
Дал обещание Демченко
Павличенко дебютировал на Кубке мира в сезоне 2007/08, когда ему было всего 16 лет. Вообще он очень рано повзрослел
Перед Играми Семён стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, а в самом Сочи занял высокое пятое место. Выиграл тогда немец Феликс Лох, а вторым стал Альберт Демченко, с которым Павличенко начал работать после Олимпиады. Тогда ученик пообещал учителю, что отомстит за него и
Павличенко — человек слова
В Братске обещаниями не разбрасываются. Если сказал, будь добр, приложи максимум усилий, чтобы выполнить. И вот в феврале 2015 года на чемпионате мира в латвийском Сигулде Павличенко победил всех соперников, включая того самого Феликса Лоха. Это первая и единственная золотая медаль на чемпионатах мира в истории российского санного спорта. Ученик превзошёл учителя, но вряд ли Альберт Демченко расстроился
«Эти соревнования действительно для нас очень важны. И сегодня днюха у моего сына Фёдора, которому исполнилось три года. И я сегодня работал над тем, чтобы сделать ему такой подарок, чтобы эта золотая медаль осталась в памяти и у него, и у меня».
Разве можно за него не болеть?