С такими друзьями и врагов не надо. Что происходит в российском бобслее

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН из Парамонова

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

В четверг один из спортивных порталов решил взорвать информационную бомбу, опубликовав текст открытого письма. В послании, которое, по данным журналистов, подписали почти три десятка бывших и действующих спортсменов, а также тренеров и других специалистов, говорилось о плачевном состоянии дел в национальной федерации под управлением нынешнего главы Александра Зубкова, а также задавался вопрос: почему оказался не заполненным ряд квот, завоеванных отечественными спортсменами на Игры в Пхенчхане?

Виновными в таком положении дел объявлялось действующее руководство федерации, которых, помимо прочего, упрекнули в стремлении выжить из национальной сборной неудобных специалистов и на их место поставить лояльных людей.

Самого Зубкова на базе в Парамонове, где сейчас готовится бобслейная сборная, не оказалось. Как, впрочем, и никого из скелетонистов, вокруг лицензий которых развернулся весь сыр-бор. И это понятно — никто из тренерского штаба их команды на Игры не приглашен, а оба спортсмена, едущих в Корею, готовятся у себя в регионах. Как удалось узнать корреспонденту «СЭ», в федерации нашумевшего письма еще не видели, не дошло оно пока и до ОКР с Минспорта. Поэтому незамедлительной реакции не последовало. Но она появилась к вечеру. Вот выдержки из заявления федерации:

— Суть претензий нам не ясна. Более того, мы считаем упреки неэтичными, тем более в той обстановке, которая возникла в связи с несправедливыми обвинениями МОК. В то время как мы прикладывали все усилия для того, чтобы наши лидеры, могли поехать на Игры или хотя бы сохранить свое честное имя, целый ряд тренеров за их спиной начали борьбу за еще не отобранные квоты, которые завоевали именно Третьяков, Никитина, Касьянов и другие. До нас доходили разговоры о том, что их все равно не допустят и надо сейчас заботиться о других, что в свете вердикта CAS выглядит просто бессовестно.



Составители письма опустились до того, что указали в нем фамилии тех, кто этот документ не подписывал. Уже одно это — предмет для расследования. Что же до авторов, то среди них есть люди, которые по разным, в том числе не очень красивым поводам, ушли или были уволены из сборной. Мы не озвучивали причины, по которым это произошло, поскольку хотим сохранить в нашем виде спорта нормальную атмосферу, но в случае крайней необходимости можем это сделать.

Вкратце — федерация и тренерский штаб изначально сделали ставку на оправдание лидеров команды, были готовы ждать вердикта CAS и всего, что должно за этим последовать. Она, кстати, сыграла не полностью. Несмотря на оправдание ведущих скелетонистов, их олимпийские перспективы выглядят туманными, а ведущий пилот бобслейной команды Александр Касьянов с двумя лучшими разгоняющими и вовсе не получили индульгенций в арбитраже.

Поэтому если дело не выгорит, возмущение тех, кто теоретически мог бы поехать в Корею, легко понять. Но вот можно ли одобрить выбранный ими метод и тон послания? Учитывая всю свистопляску вокруг нашего олимпийского спорта в последние месяцы, это может не играть на руку ни одной, ни другой стороне. Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо.

РАБОТАТЬ ПРЕДСТОИТ ЗА ДВОИХ

Впрочем, все эти шекспировские страсти на тренировке состава сборной России по бобслею не особо и чувствовались. Несмотря на положительные для российских спортсменов новости, поступившие накануне из Лозанны, именно бобслеистам они, пожалуй, принесли меньше всего радости. Ведь из 11 атлетов, апелляции которых удовлетворили лишь частично, не только двукратные победители Игр-2014 Зубков и Воевода, но и, как уже говорилось выше, Касьянов с разгоняющими Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным. А значит, подкрепления в этом виде спорта ждать уже точно не приходится.

— Всем известно, что планировался один состав, но сейчас у нас в распоряжении совсем другой, — сказал старший тренер Павел Щегловский, который возглавит команду на Играх. — Сейчас у нас в составе пилоты Стульнев и Андрианов у мужчин, Сергеева и Родионова — у женщин, а также шесть разгоняющих. Всего 10 человек. У скелетонистов — два спортсмена, Трегубов и Марченков. Настрой у всех, несмотря на все последние события, боевой — ребята хотят показать все, на что способны и бороться. Даже в такой ситуации, без флага и гимна, в душе они русские люди и патриоты.

Заключительный сбор в связи с последними событиями перенесли из Иркутска, где его планировалось провести, в Подмосковье. На базе в Парамонове команда работает с 30 января — отрабатывает разгон на эстакаде, занимается легкой атлетикой и штангой. А уже вечером 4 февраля бобслеисты вылетят в Пхенчхан и на следующий день заселятся в олимпийскую деревню. Между прочим, тренерскому штабу в Корее предстоит работать «на разрыв» — за себя и коллег из скелетона, оставшихся дома.

— Мы будем выезжать на все тренировки и старты, вести спортсменов в полном объеме, — подчеркнул Щегловский. — Да, нагрузка ляжет серьезная, но что делать — это главный старт сезона, все будут работать с полной отдачей. Можно ли попросить помощи у саночников? У нас, конечно, близкие виды спорта, но в санях тоже только четыре специалиста на всю команду, им будет очень тяжело.

ИЗ ОТКРЫВАЮЩИХ — В ЛИДЕРЫ

Тренировки у бобслеистов в сокращенном составе идут в спокойной, деловитой атмосфере. У мужчин первым номером команды стал Максим Андрианов, который на Играх выступит и в двойке, и в единственной для россиян четверке — из-за отсутствия достаточного количества приглашений для разгоняющих два экипажа в этой дисциплине у нас не набирается.

— Сейчас стараемся работать по плану, делать, что запланировали тренеры, — сказал Андрианов. — Накануне занимались в двойках, сегодня пробовали разные вариации четверки. У меня нет предпочтений между дисциплинами, я просто получаю удовольствие от пилотирования. Хотя различия, конечно, есть. Кто-то считает, что четверки зрелищнее, но мне приятно выступать и там, и там. Шансов на высокое место, считаю тоже больше в четверках, но это же не значит, что я не буду бороться в двойке.

Кстати, для Андрианова Олимпиада в Пхенчхане будет дебютной в качестве спортсмена, хотя дух Игр он уже ощутил четыре года назад.

— В Сочи я был открывающим на трассе, — вспоминает он. — Поэтому можно сказать, что эта Олимпиада для меня не первая. Атмосфера Игр мне очень понравилась — она отличается от многих других соревнований, и я стремился попасть на них снова уже в другом качестве. А еще я побывал на встрече олимпийской сборной с нашим президентом. Раньше никогда с ним не встречался — энергетика была бешеная. Конечно, было очень приятно побывать там и выслушать его напутствия. Меня эта встреча подзарядила эмоциями.

А вот для лидера женской сборной Надежды Сергеевой, которую Щегловский считает едва ли не главным претендентом на награды Пхенчхана в этом составе, Олимпиада в Корее — уже вторая в карьере. И разница, по ее словам, чувствительная.

— Перед Сочи я еще не знала, в каком качестве выступлю — пилота или разгоняющей, — говорит Сергеева. — Тогда я только пробовала силы в управлении бобом, а сейчас все более осознанно. С другим опытом пилотирования, пройдя все этапы Кубка мира, заработав рейтинг. Сейчас и амбиций больше, и настрой на борьбу другой. А вчера еще зарядились положительными новостями из Лозанны. Мы рады за ребят, знаем, что они чистые и каким трудом все это заработали.

Сергеева отлично знакома с трассой в Пхенчхане — год назад она была там шестой на этапе Кубка мира, совсем немного уступив лидерам, а прошлой осенью побывала на предолимпийской тренировочной неделе. Поэтому она готова ко всему. В том числе и к морозам, которые, по прогнозам синоптиков, сделают Игры по-настоящему белыми.

— У нас же зимний вид спорта. Хотя есть момент — нашего официального экипировщика поставили в такие условия, что нужно было в очень сжатые сроки сделать нейтральную форму. И мы оказались в положении, когда, грубо говоря, этой нейтральной экипировки не хватает — в которой можно выйти и разминаться. Сейчас этот момент решаем, потому что тоже слышали, что в Корее будет холодно. А так — все равно, какая погода, все в одинаковых условиях.