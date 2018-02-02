Козлов: Мы недовольны Зубковым, идёт нечестный отбор в бобслее и скелетоне

«Я участвовал в составлении этого письма. Мы недовольны руководством Зубкова. А до этого писал письма и министру, и другим руководителям. Мы считаем, что происходит нечестный отбор спортсменов и лоббирование своих. Это всё было на протяжении двух лет, ещё до Олимпийских игр. А список — это уже последствия. Мы не можем больше молчать.

Надежды дозаявить спортсменов на ближайшую Олимпиаду мало, особенно после вчерашних заявлений МОК, ОКР, правительства. Там же есть жёсткие сроки. Опоздали все — а главным образом федерация, которая вовремя не подала список. Когда были высланы приглашения на Игры и мы увидели, что многих ребят в списке нет, то сразу обратились к вице-президенту МОК. Он сказал: что поделаешь, федерация подала такие списки. Поэтому виновата федерация! Мало того, разговоры об этом начались неделю назад — если бы ещё тогда они зашевелились и расширили список, можно было бы как-то изменить ситуацию. А теперь ничего не успеваем. Значит, федерации всё это не нужно: им нужно только заниматься своими делами, следить за своей шкурой", — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.