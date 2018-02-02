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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Козлов: Мы недовольны Зубковым, идёт нечестный отбор в бобслее и скелетоне

Олимпийский чемпион 1988 года по бобслею Владимир Козлов прокомментировал информацию о том, что российские бобслеисты и скелетонисты написали открытое письмо в Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России с требованиям заполнить все квоты сборной на Олимпиаде-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Я участвовал в составлении этого письма. Мы недовольны руководством Зубкова. А до этого писал письма и министру, и другим руководителям. Мы считаем, что происходит нечестный отбор спортсменов и лоббирование своих. Это всё было на протяжении двух лет, ещё до Олимпийских игр. А список — это уже последствия. Мы не можем больше молчать.

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Надежды дозаявить спортсменов на ближайшую Олимпиаду мало, особенно после вчерашних заявлений МОК, ОКР, правительства. Там же есть жёсткие сроки. Опоздали все — а главным образом федерация, которая вовремя не подала список. Когда были высланы приглашения на Игры и мы увидели, что многих ребят в списке нет, то сразу обратились к вице-президенту МОК. Он сказал: что поделаешь, федерация подала такие списки. Поэтому виновата федерация! Мало того, разговоры об этом начались неделю назад — если бы ещё тогда они зашевелились и расширили список, можно было бы как-то изменить ситуацию. А теперь ничего не успеваем. Значит, федерации всё это не нужно: им нужно только заниматься своими делами, следить за своей шкурой", — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Зубков отказался дать комментарии корреспонденту «Чемпионата».

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