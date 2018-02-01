Дукурс-старший: Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься
Главный тренер сборной Латвии Дайнис Дукурс, чей сын Мартинс на Олимпиаде-2014 завоевал серебро, не подаст руки оправданным россиянам даже после решения CAS.
Главный тренер сборной Латвии Дайнис Дукурс, чей сын Мартинс на Олимпиаде-2014 завоевал серебро, не подаст руки оправданным россиянам даже после решения CAS.
— Что можете сказать после решения CAS?
— Мы наблюдаем за всем происходящим со стороны, ни во что не вмешиваясь. Концентрируемся на том, что будет в Пхенчхане, а не на том, что было в прошлом.
— После решения о дисквалификации Третьякова и лишения его титула МОК связывался с вами или сыновьями?
— Нет, с нами никто не связывался. Мы читали только то, что было в прессе. У нас серебряная медаль Сочи, и с этим фактом мы живем. Мы готовимся к Олимпиаде, тренируемся и примем любое решение, которое будет объявлено окончательным.
МЫ ЧТО, НЕ ДОЛЖНЫ НИ С КЕМ ОБЩАТЬСЯ?
— Согласно Олимпийской хартии, решение CAS должно быть окончательным.
— Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится.
— Вы считаете, что они действительно добыли доказательства вины российских спортсменов?
— Если все это замутилось, то в Сочи было
— Ваш сын Мартинс участвовал в последнем фильме Зеппельта и произнес определенные обвинения.
— Корреспонденты задают нам вопросы, мы на них отвечаем. Ни сценария, ни того, кто заказчик фильма, не знаем. Мы живем в свободной стране и имеем право высказывать свое мнение. Это мнение может быть ошибочным. Но у русских есть пословица «нет дыма без огня», а в Сочи огонек был. Я в этом убежден. Иначе не началась бы вся эта заваруха. Мы оказались заинтересованной стороной, поэтому теперь любые наши слова воспринимаются остро. Мы что, не должны ни с кем общаться?
ОБНИМАТЬСЯ К ТРЕТЬЯКОВУ НЕ ПОЛЕЗУ
— На данный момент есть судебное решение: Третьяков невиновен. Вы готовы с ним общаться?
— Я не вижу надобности вникать в эту проблему и обсуждать ее с ним. На Кубках мира мы выступаем вместе, на соревнованиях и тренировках мои сыновья и российские спортсмены переодеваются в одной раздевалке. У меня есть мнение, что в Сочи происходило
— То есть руку ему пожать вы не готовы?
— Не хочу врать, осадок у меня остался. Обниматься к нему точно не полезу. Но и обвинять в