Дукурс-старший: Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься

Источник: Спорт-Экспресс

— Что можете сказать после решения CAS?

— Мы наблюдаем за всем происходящим со стороны, ни во что не вмешиваясь. Концентрируемся на том, что будет в Пхенчхане, а не на том, что было в прошлом.

— После решения о дисквалификации Третьякова и лишения его титула МОК связывался с вами или сыновьями?

— Нет, с нами никто не связывался. Мы читали только то, что было в прессе. У нас серебряная медаль Сочи, и с этим фактом мы живем. Мы готовимся к Олимпиаде, тренируемся и примем любое решение, которое будет объявлено окончательным.

МЫ ЧТО, НЕ ДОЛЖНЫ НИ С КЕМ ОБЩАТЬСЯ?

— Согласно Олимпийской хартии, решение CAS должно быть окончательным.

— Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами.

— Вы считаете, что они действительно добыли доказательства вины российских спортсменов?

— Если все это замутилось, то в Сочи было что-то нечистое, повод был. По нашему мнению, такое не должно повториться. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу.

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— Ваш сын Мартинс участвовал в последнем фильме Зеппельта и произнес определенные обвинения.

— Корреспонденты задают нам вопросы, мы на них отвечаем. Ни сценария, ни того, кто заказчик фильма, не знаем. Мы живем в свободной стране и имеем право высказывать свое мнение. Это мнение может быть ошибочным. Но у русских есть пословица «нет дыма без огня», а в Сочи огонек был. Я в этом убежден. Иначе не началась бы вся эта заваруха. Мы оказались заинтересованной стороной, поэтому теперь любые наши слова воспринимаются остро. Мы что, не должны ни с кем общаться?

ОБНИМАТЬСЯ К ТРЕТЬЯКОВУ НЕ ПОЛЕЗУ

— На данный момент есть судебное решение: Третьяков невиновен. Вы готовы с ним общаться?

— Я не вижу надобности вникать в эту проблему и обсуждать ее с ним. На Кубках мира мы выступаем вместе, на соревнованиях и тренировках мои сыновья и российские спортсмены переодеваются в одной раздевалке. У меня есть мнение, что в Сочи происходило что-то неприличное. Но я не следователь, вопросы не задаю. Если Александр Третьяков будет с нами на одних соревнованиях, то будем с ним бороться.

— То есть руку ему пожать вы не готовы?