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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Дукурсов: Россия показала, что допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА

Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов создает проблемы спорту.

Источник: Спорт-Экспресс

По его словам, это показывает, что государство может быть сильнее Олимпийской хартии и ВАДА.

— Сейчас с нетерпением ждем того, чтобы понять, что это было. У нас новые проблемы, — приводит Delfi слова Дукурса. — Я не читал решения CAS, но Россия показала, что спонсируемая государством допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА. Они показали, кто сильнее. Спорт вряд ли получит что-то от этого, но это решение CAS. Оно обязательно.

Это было время, когда все могли бы быть более смелыми, как Международный паралимпийский комитет (МПК). Это был шанс убрать россиян. Чистота этой Олимпиады? Если проблема была на предыдущих Играх, это не означает, что так же будет и в этом году. Хотя россияне намекают, что возможно все.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас — четвертым.

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