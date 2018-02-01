Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.02
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.02
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.02
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
СМИ: Порошенко оконфузился с некрологом "1 космонавту Украины"
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
14:48 (мск), источник: Газета.Ру

Скелетонистка Никитина прокомментировала возвращение бронзы Игр-2014

Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию на отстранение Международным олимпийским комитетом от участия в Играх.

Источник: РИА "Новости"

«И снова здравствуйте!» — написала спортсменка в инстаграме.

После решения CAS Никитиной вернется бронзовая медаль, полученная на Олимпиаде-2014.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее в Кремле пообещали продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Меланья Трамп мстит мужу
Суд признал экс-губернатора Белых виновным
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
FIS сняла отстранение с Легкова и других российских лыжников
«Мы не сможем отстоять титул». Конте — после разгрома
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Лебедев стал «чемпионом в отпуске», Дортикос — чемпион WBA
Новости
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь