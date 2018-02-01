Скелетонистка Никитина прокомментировала возвращение бронзы Игр-2014

«И снова здравствуйте!» — написала спортсменка в инстаграме.
После решения CAS Никитиной вернется бронзовая медаль, полученная на Олимпиаде-2014.
1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее в Кремле пообещали продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов.