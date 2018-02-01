Александр Третьяков: Золотую медаль Сочи-2014 в МОК не вернул бы

Источник: РИА "Новости"

— Александр, примите поздравления от «Советского спорта», справедливость восторжествовала.

— Спасибо большое. Настроение? Совсем другое, что там говорить.

— Мы с вами беседовали на днях, и вы сказали, что даже не хотите гадать по поводу возможного решения Спортивного арбитражного суда. Сейчас можете признаться, на какой исход рассчитывали?

— Конечно, надеялся на адекватное решение, на то, что справедливость будет восстановлена. Но по понятным причинам не хотел об этом говорить вслух.

Я же был на заседаниях суда, видел, как идут слушания, поэтому надежда на справедливость была.

— Какие вопросы вам задавали судьи?

— Нас хотя бы выслушали, не так, как было на заседании комиссии Освальда в МОК.

— А что было на комиссии МОК?

— Нас, спортсменов, вообще никто не слушал, нам даже не дали слова. А нашим адвокатам, когда они стали задавать неудобные вопросы, четко сказали: «Мы тут собрались не для того, чтобы дискуссии с вами вести».

— Это что же уважаемых членов МОК так возбудило?

— Освальд предоставил слово своему эксперту, который начал говорить о том, как могли быть вскрыты пробирки. Он выглядел крайне не убедительно, двух слов внятно связать не мог. У наших адвокатов возникли к нему вопросы, они стали их задавать. И сразу последовала команда «брейк», а нашим адвокатам было сказано, что с ними здесь никто дискутировать не собирается. Освальд этого своего эксперта сильно защищал.

— Очень интересно. И какие же вам вопросы задавали на заседании CAS?

— Знакомы вы с таким-то человеком? Опишите процесс сбора проб. Помните ли вы фамилию допинг-офицера? Были ли вы раньше с ним знакомы?

— Про знакомство с Григорием Родченковым, наверняка, спрашивали?

— Был такой вопрос. Но до всей этой истории я даже не знал, что такой человек существует.

— Теперь согласно решению суда, вам вернут знание олимпийского чемпиона…

— Да, справедливость восстановлена. Но, увы, на Олимпиаду меня все равно не пустят. Я прочитал пресс-релиз МОК, который вышел по итогам решения CAS, там все на усмотрение Международного олимпийского комитета. Сильно сомневаюсь, что меня пригласят в Пхенчхан.

— Если б суд принял иное решение, золотую медаль Сочи-2014 вернули бы?

— Наверное, нет.

— Никита Трегубов перед отъездом в Пхенчхан сказал, что вы с ним буквально на днях тренировались вместе, и что он вас поддержал. Где вы вместе тренировались?

— У меня в Красноярске. Он вчера только улетел. Пожелал ему успеха на Олимпиаде.

30 декабря 2016 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Александра Третьякова от соревнований до 19 января 2017 года. Поводом для отстранения российских скелетонистов стала публикация доклада Всемирного антидопингового агентства. 22 ноября 2017 года, решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишён золота Олимпиады-2014 в Сочи и пожизненно отстранён от участия в играх.