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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед Олимпиадой-2018

Российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов обвиняют главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018.

Источник: РИА "Новости"

— Все очень просто. ОКР отправлял в МОК список из пятисот спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, — приводит Life слова Николая Куликова. — В скелетоне это были Куликов, Марченков, Трегубов и Третьяков. У Третьякова возникли проблемы, МОК его отсек. И Федерация бобслея России в финальный список Куликова почему-то не включила, хотя те же фигуристы добавили в список всех запасных, чтобы заполнить квоту. В итоге вместо трех возможных мест мы заполняем добровольно только два — Трегубовым и Марченковым, а МОК, потирая руки, подтверждает эти две квоты. И мы в недоумении, почему, имея три квоты, мы отдаем одну иностранцам? Ее теперь распределят в их пользу.

По словам самого спортсмена, он показывал лучшие результаты в этом сезоне, чем Владислав Марченков, который в заявку был включен.

— Не хотелось бы это говорить, но против меня идет некоторая борьба в сборной, — заявил Павел Куликов. — Не совсем мне понятно, из-за чего. Всячески отодвигают. Не в обиду никому — я несколько раз на отборе в начале сезона лучше проехал, чем Марченков. Я доказал, что я лучше. Но по критериям отбора это почему-то неважно. Его и на Кубок мира почему-то отправляют. Тут уже включились интересы тренеров, которые продвигают своих ребят.

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