Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед Олимпиадой-2018

Источник: РИА "Новости"

— Все очень просто. ОКР отправлял в МОК список из пятисот спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, — приводит Life слова Николая Куликова. — В скелетоне это были Куликов, Марченков, Трегубов и Третьяков. У Третьякова возникли проблемы, МОК его отсек. И Федерация бобслея России в финальный список Куликова почему-то не включила, хотя те же фигуристы добавили в список всех запасных, чтобы заполнить квоту. В итоге вместо трех возможных мест мы заполняем добровольно только два — Трегубовым и Марченковым, а МОК, потирая руки, подтверждает эти две квоты. И мы в недоумении, почему, имея три квоты, мы отдаем одну иностранцам? Ее теперь распределят в их пользу.

По словам самого спортсмена, он показывал лучшие результаты в этом сезоне, чем Владислав Марченков, который в заявку был включен.