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21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семен Павличенко: Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке — моя позиция

Российский саночник Семен Павличенко прокомментировал оформление своего рюкзака, с которым он направился на Олимпиаду в Пхенчхан.

Источник: РИА "Новости"

Саночникам выдали рюкзаки, на которых надпись «Russia» была заклеена скотчем (вероятно, экипировщик не успел выпустить партию, соответствующую правилам МОК для олимпийских спортсменов из России). Чемпион мира ручкой прямо на этом скотче написал: «Статус олимпийский атлет из России не меняет национальной принадлежности».

— Это моя позиция, которую разделяют более или менее все, — заявил Павличенко. — Я решил высказать ее таким вот способом. Как отреагирует МОК? Будем разбираться на месте. Если скажут, что это запрещено — придется убрать. Но вроде бы я ничего не нарушаю. (Владимир ИВАНОВ).

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