Павличенко и Репилов: те, кто отомстят за Демченко в Пхенчхане

Источник: Спорт-Экспресс

Одним из самых ожидаемых для России событий на предстоящей Олимпиаде будет турнир в женском одиночном катании. Каждый, кто хоть немного интересуется спортом, знает, что сражаться за золото между собой будут Евгения Медведева и Алина Загитова. Вместе с тем не все в курсе, что есть еще один вид спорта, в котором в Пхенчане за самые высокие места будут биться сразу два наших спортсмена. Речь о санях, где нашу мужскую команду представят чемпион Европы и мира Семен Павличенко и обладатель Кубка мира Роман Репилов.

ПАВЛИЧЕНКО

Семену 26 лет, он из Братска. На Кубке мира спортсмен дебютировал в 16. Тогда Павличенко с открытым ртом смотрел на коллегу по сборной Альберта Демченко и остальных звезд санного спорта, только мечтая быть похожими на них. В общем зачете сезона-2007/08 он занял место лишь в пятом десятке, однако это лишь еще больше подстегнуло его.

В 2009 году Павличенко выиграл бронзу юниорского чемпионата мира и до последнего претендовал на попадание в олимпийский состав на Игры в Ванкувере, но тогда тренерский штаб сделал выбор в пользу более опытного Степана Федорова. Вместо Олимпиады Семен отправился на юниорский чемпионат мира, где стал вторым.

В следующем олимпийском цикле Павличенко начал заметно прогрессировать, но до призов дело никак не доходило. За российских саночников становилось тревожно, ведь эпоха великого Демченко подходила к концу, и уверенности, что кто-то сможет его достойно заменить, не было. Однако стоило трехкратному олимпийскому призеру завершить карьеру, как Семен моментально взял на себя роль нового лидера команды и моментально достиг заоблачной высоты — выиграл чемпионат мира! Даже Альберту Демченко этого никогда не удавалось. Павличенко стал первым россиянином, которому покорился такой рубеж в санном спорте.

За нынешний олимпийский цикл Семен выиграл три чемпионата Европы, включая тот, что на прошлой неделе завершился в Сигулде. И стал отцом двух детей! Следующая цель спортсмена — олимпийская медаль.

РЕПИЛОВ

Когда Павличенко вовсю бился за место в команде на Олимпийских играх в Ванкувере, юный Роман Репилов только делал свои первые шаги в санном спорте. На Спартакиаде школьников в 2010 году спортсмен впервые поднялся на трассу в Парамоново, но вместо того, чтобы сделать пристрелочную попытку на коварном треке, сразу решил рисковать. На одном из виражей его бросило в козырек, а дальше — во внутренний борт. 14-летний спортсмен потерял сознание. К финишу он и сани приехали отдельно друг от друга. Там испуганный тренер бросился со снегом к лицу Ромы, начал бить по щекам. Репилов пришел в себя. Что случилось — он не помнил.

На этом его карьера могла бы завершиться. Многие бы подумали, как минимум, о смене вида спорта. Однако Роман и не подумал бросать опасное увлечение. «Даже мысли не было», — вспоминал Репилов.

По юниорам бесстрашный Роман выиграл все, что только можно, включая два чемпионата мира. Он все так же рисковал там, где другие сбавляли скорость. А затем вихрем ворвался во взрослый спорт. В сезоне-2015/16 Репилов дебютировал в Кубке мира, и сходу стал вторым на чемпионате Европы, проиграв на немецкой трассе лишь трехкратному олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху.

Дальше — больше. В следующем сезоне Репилов регулярно попадал на пьедестал, одержал несколько красивых побед, а на чемпионате мира взял серебро в личных соревнованиях, спринте и помог завоевать команде бронзу в эстафете. Главным же достижением стала его победа в общем зачете Кубка мира. Из россиян лишь все тому же Альберту Демченко удавалось выиграть Большой хрустальный глобус.