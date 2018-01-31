Саночники Батурина, Богданов и Медведев улетят на сбор в Сочи и приедут на ОИ позже
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Екатерина Батурина, а также экипаж
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Екатерина Батурина, а также экипаж
Ранее ТАСС сообщал, что все саночники и их тренеры должны вылететь в Южную Корею 31 января.
«Тренерами было принято решение для более качественной подготовки к Олимпиаде отправить Екатерину Батурину, а также экипаж Богданова и Медведева на тренировочный сбор в Сочи, который пройдет с 1 по 4 февраля, — сообщила Веланская. — Следовательно, эти трое спортсменов прилетят в Сеул позже остальных товарищей по команде».
Кроме Батуриной, которая будет единственной российской саночницей на Играх, Медведева и Богданова, Международный олимпийский комитет пригласил на Игры-2018 Семена Павличенко, Романа Репилова, Степана Федорова (все — одиночные сани), а также Александра Денисьева и Владислава Антонова (оба — сани-двойки).
Вместе со спортсменами на ОИ отправятся тренеры Сергей Чудинов и Олег Демченко, механик Иван Невмержицкий, а также врачи Шалва Гошадзе и Руслан Сикмашвили.