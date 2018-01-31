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13:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК по ошибке пригласил Чудинова на Олимпиаду в качестве тренера

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение российского скелетониста Сергея Чудинова в качестве тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает AP, приглашение будет отозвано.

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Отметим, ранее МОК пожизненно отстранил Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних для России Игр-2014.

Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать в ближайшее время.

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