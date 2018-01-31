МОК по ошибке пригласил Чудинова на Олимпиаду в качестве тренера

Сергей Чудинов: До сих пор думаю, что допуск на Игры — это какая-то ошибка

Отметим, ранее МОК пожизненно отстранил Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних для России Игр-2014.