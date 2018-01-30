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14:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Раздвоение Чудинова. МОК допустил до Игр дисквалифицированного скелетониста

Тренер сборной России по скелетону Сергей Чудинов получил от приглашение на Игры, несмотря на то, что МОК пожизненно дисквалифицировал его от участия в Играх в любом качестве за махинации с допинг-пробами.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

История с Чудиновым напоминает анекдот. 13 ноября дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда провела слушания по делу российского скелетониста, который в 2014-м году на домашних Играх в Сочи выступал в качестве спортсмена и занял пятое место. МОК признал Чудинова виновным в махинациях с пробами и аннулировал его результат. Также комиссия Освальда решила, цитирую дословно, «пожизненно отстранить Сергея Чудинова от участия в последующих Олимпийских играх в любом качестве и не выдавать ему любую олимпийскую аккредитацию».

А теперь, собственно, смешная часть истории. Другая комиссия МОК, на сей раз под руководством Валери Фурнерон, долго рассматривала список тренеров и персонала, который предоставил Олимпийский комитет России. Комиссия Фурнерон вычеркнула оттуда массу народа, которые имели самое косвенное отношение к Играм в Сочи, или даже вообще туда не ездили. Из всего обширного списка персонала скелетонистов, приглашение от МОК для поездки на Игры получил только один человек. Им стал… тот самый Сергей Чудинов, которого всего два месяца назад тот же МОК пожизненно дисквалифицировал. Чудеса!

В СБОРНОЙ БУДУТ ДВА СЕРГЕЯ ЧУДИНОВА

Наиболее вероятным объяснением ситуации с Чудиновым сразу посчитали путаницу. В сборной России по санному спорту работает полный тезка скелетониста. Однако отчества у специалистов разные, и более того, приглашения от МОК получили они оба — Сергей Сергеевич Чудинов из скелетона и Сергей Леонидович Чудинов из саней.

— Когда мы услышали фамилию Чудинова, сначала тоже подумали, что его перепутали с полным тезкой, который работает в санях, — рассказал «СЭ» тренер сборной России по скелетону Сергей Колпаков. — Сомневались очень долго, что речь идет именно о нашем Чудинове. Не понимаю, о чем думает МОК. Хотя конечно, мы очень рады, что наш Сергей в итоге поедет. Хоть кто-то из тренеров будет представлять в Пхенчхане нашу команду.

— На двоих скелетонистов в Пхенчхане будет один тренер — это нормально или все-таки мало?

— У нас отрезали из заявки очень много тренеров, врачей, массажистов. Конечно, лучше было бы, если бы персонала на Игры поехало больше. Нужно же и коньки готовить, и на трассе ребятам помогать, и с физической подготовкой. Получается, теперь все это ложится на плечи Чудинова. Хотя, конечно, тренеры по бобслею нас тоже не бросят. Ребята не будут одни, мы все будем помогать друг другу.

— Сам Чудинов считается скорее специалистом по прохождению трассы?

— Сергей совсем недавно закончил карьеру спортсмена и прекрасно знает все трассы. Он считается одним из лучших специалистов, кто умеет объяснить нюансы прохождения дистанции. Плюс, он, конечно, разбирается и в подготовке коньков, и в функциональной подготовке — сам ведь недавно соревновался.

ЧУДИНОВ: ДУМАЮ, ЭТО КАКАЯ-ТО ОШИБКА

Чудинов завершил карьеру спортсмена два года назад и сразу стал работать тренером в национальной команде. Для скелетона, где знание трасс и опыт ценятся очень высоко, это обычная история. Кстати, приглашений от МОК на Игры не дождались ни главный тренер Данил Чабан, ни старший тренер по скелетону Анатолий Челышев, ни президент федерации Александр Зубков. Зубков проходил с Чудиновым по одному делу, они вместе присутствовали на слушаниях. Вот только в случае с двукратным олимпийским чемпионом МОК был внимателен, а с тренером, который и на Играх остался без медали — нет.

— Я не понимаю, что происходит, — сказал Чудинов в интервью «СЭ». — До сих пор думаю, что это какая-то ошибка.

— Вы допускаете, что МОК может еще забрать назад ваше приглашение?

— Не знаю, я еще самих списков даже не видел.

— Вы будете единственным тренером по скелетону на Играх. Это очень плохо?

— Конечно. Трасса очень длинная, одного человека там явно недостаточно. Плюс, у нас едут юниоры, им нужна поддержка. Чувствую очень большую ответственность.

— Что скажете о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где оспаривалось решение по вашей дисквалификации в Сочи?

— Мне сложно сейчас о чем-то судить. Я изначально думал, что все какой-то бред, ошибка. Надеялся на комиссию Освальда, что она разберется. А в итоге, сами видите, к чему это все привело. Теперь уже не знаю, посмотрим, что решит суд. От нас уже в любом случае ничего не зависит.

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