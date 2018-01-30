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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Чудинов: До сих пор думаю, что допуск на Игры — это какая-то ошибка

Тренер сборной России по скелетону Сергей (Сергеевич) Чудинов прокомментировал решение МОК о своем допуске на Олимпийские игры в Пхенчхан, несмотря на решение о пожизненной дисквалификации от комиссии Освальда.

Источник: Спорт-Экспресс

— Я не понимаю, что происходит, — сказал Чудинов. — До сих пор думаю, что это какая-то ошибка.

— Вы допускаете, что МОК может еще забрать назад ваше приглашение?

— Не знаю, я еще самих списков даже не видел.

— Вы будете единственным тренером по скелетону на Играх. Это очень плохо?

— Конечно. Трасса очень длинная, одного человека там явно недостаточно. Плюс, у нас едут юниоры, им нужна поддержка. Чувствую очень большую ответственность.

— Что скажете о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где оспаривалось решение по вашей дисквалификации в Сочи?

— Мне сложно сейчас о чем-то судить. Я изначально думал, что все какой-то бред, ошибка. Надеялся на комиссию Освальда, что она разберется. А в итоге, сами видите, к чему это все привело. Теперь уже не знаю, посмотрим, что решит суд. От нас уже в любом случае ничего не зависит. (Наталья МАРЬЯНЧИК).

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