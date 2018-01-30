Сергей Чудинов: До сих пор думаю, что допуск на Игры — это какая-то ошибка

Источник: Спорт-Экспресс

— Я не понимаю, что происходит, — сказал Чудинов. — До сих пор думаю, что это какая-то ошибка.

— Вы допускаете, что МОК может еще забрать назад ваше приглашение?

— Не знаю, я еще самих списков даже не видел.

— Вы будете единственным тренером по скелетону на Играх. Это очень плохо?

— Конечно. Трасса очень длинная, одного человека там явно недостаточно. Плюс, у нас едут юниоры, им нужна поддержка. Чувствую очень большую ответственность.

— Что скажете о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где оспаривалось решение по вашей дисквалификации в Сочи?