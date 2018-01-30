Дукурс: В моих глазах россияне полностью разрушили олимпийский дух

Напомним, что ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи, а его золотая медаль досталась как раз Дукурсу.



«Конечно, ситуация причиняет мне боль. Мы же занимались с ребятами вместе. Поначалу я даже не мог в это поверить. Они мне говорили: «Как ты можешь верить тому, что пишут?» Но мой ответ был таким: «А почему я должен верить вам?».