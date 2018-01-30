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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дукурс: В моих глазах россияне полностью разрушили олимпийский дух

Пятикратный чемпион мира латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи, а его золотая медаль досталась как раз Дукурсу.

«Конечно, ситуация причиняет мне боль. Мы же занимались с ребятами вместе. Поначалу я даже не мог в это поверить. Они мне говорили: «Как ты можешь верить тому, что пишут?» Но мой ответ был таким: «А почему я должен верить вам?».

Я в спорте 20 лет, работаю на износ, стремлюсь чего-то добиться. В моих глазах они полностью разрушили олимпийскую страсть, олимпийский дух и прочее. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец восстановлена, теперь это никого не волнует, — сказал спортсмен в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который был показан в эфире телеканала ARD.

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