Дукурс: В моих глазах россияне полностью разрушили олимпийский дух
Пятикратный чемпион мира латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.
Пятикратный чемпион мира латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.
Напомним, что ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи, а его золотая медаль досталась как раз Дукурсу.
«Конечно, ситуация причиняет мне боль. Мы же занимались с ребятами вместе. Поначалу я даже не мог в это поверить. Они мне говорили: «Как ты можешь верить тому, что пишут?» Но мой ответ был таким: «А почему я должен верить вам?».
Я в спорте 20 лет, работаю на износ, стремлюсь