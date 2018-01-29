Главный тренер сборной России по бобслею рассчитывает, что CAS оправдает пилота Касьянова

Пилот Касьянов, как и разгоняющие Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, в конце прошлого года были наказаны МОК за причастность к нарушениям антидопинговых правил во время Олимпиады-2014. Касьянов, Пушкарев и Хузин, не согласившись с вердиктом МОК, подали апелляцию в CAS, которая была рассмотрена 27 января. Спортивный арбитражный суд в течение ближайшей недели должен вынести решения по каждой апелляции.

«Сейчас же при формировании состава мы учитывали тот факт, что две олимпийские лицензии были завоеваны усилиями именно Александра Касьянова, который отобрался на Игры как в двойках, так и в четверках, — продолжил главный тренер. — Пилот Максим Андрианов добыл лицензию в четверках, а Алексей Стульнев — в двойках. Так получилось, что сейчас на Олимпиаду аккредитованы только четыре разгоняющих: трое для четверки Андрианова и один для двойки Стульнева. А Касьянов, как я говорил уже ранее, сейчас ждет решения суда».