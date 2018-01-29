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20:33 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной России по бобслею рассчитывает, что CAS оправдает пилота Касьянова

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может оправдать лидера национальной команды по бобслею Александра Касьянова, который подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном запрете выступать на Олимпиадах. Об этом Чабан сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Пилот Касьянов, как и разгоняющие Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, в конце прошлого года были наказаны МОК за причастность к нарушениям антидопинговых правил во время Олимпиады-2014. Касьянов, Пушкарев и Хузин, не согласившись с вердиктом МОК, подали апелляцию в CAS, которая была рассмотрена 27 января. Спортивный арбитражный суд в течение ближайшей недели должен вынести решения по каждой апелляции.

«Касьянов ждет решения спортивного арбитража. Шансы на положительный исход существуют», — считает Чабан.

«Сейчас же при формировании состава мы учитывали тот факт, что две олимпийские лицензии были завоеваны усилиями именно Александра Касьянова, который отобрался на Игры как в двойках, так и в четверках, — продолжил главный тренер. — Пилот Максим Андрианов добыл лицензию в четверках, а Алексей Стульнев — в двойках. Так получилось, что сейчас на Олимпиаду аккредитованы только четыре разгоняющих: трое для четверки Андрианова и один для двойки Стульнева. А Касьянов, как я говорил уже ранее, сейчас ждет решения суда».

В настоящее время приглашения для участия в ОИ-2018 вместе с Андриановым и Стульневым получили Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов и Юрий Селихов.

Олимпийские игры пойдут с 9 по 25 февраля.

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