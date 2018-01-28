Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Игры для уставшей мамы
"Вы всё пропустили": эмигрант из РФ рассказал о жизни за границей
Gucci оденет Элтона Джона
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-960
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо3
Лион1
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Лас-Пальмас0
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р1
Йокерит2
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль2
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи3
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина1
Верона4
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа0
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Барыс4
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ1
Интер1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Эспаньол2
Все события
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Павличенко победил на ЧЕ по санному спорту, у Репилова — бронза
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Татьяна Навка показала, как занимается спортом дома
Куркума помогает пожилым
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Король Хавьер и прорыв новых русских
20:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная РФ по санному спорту выиграла ЧЕ, впервые завоевав больше двух золотых медалей

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту сумела одержать уверенную победу на чемпионате Европы в латвийской Сигулде в очень непростых условиях, когда некоторым ее представителям приходилось думать не о том, как показать высокий результат на соревнованиях.

Лидер женской команды Татьяна Иванова и главный тренер сборной России Альберт Демченко пытались отстоять свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в то время, как основные соперники адаптировались к латвийской трассе.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы, в активе россиян — три золотые и одна бронзовая награды. Золото выиграли Татьяна Иванова и Семен Павличенко, а также эстафетная команда в составе Ивановой, Павличенко и двойки Александр Денисьев / Владислав Антонов, бронза досталась Роману Репилову. Второе место заняла команда Германии (1−3−1), третьими стали представители Латвии (0−1−1).

Главной героиней соревнований стала дисквалифицированная пожизненно от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом Татьяна Иванова, которая сумела выиграть в Сигулде три золотые медали из трех возможных. Россиянка была первой в личной гонке и в составе эстафетной команды, она также победила в спринтерской гонке, которая не шла в зачет чемпионата Европы, а состоялась в рамках этапа Кубка мира. Успех Ивановой тем более удивителен, если принимать в расчет, что она из-за тяжб в Спортивном арбитражном суде практически не имела возможности совершить достаточное количество тестовых заездов.

Успешно выступил в Сигулде и Семен Павличенко, который в субботу дважды становился первым. После победы в личной гонке он признался журналистам, что старался в воскресенье стать первым для своего сына Федора, которому в этот день исполнилось три года. Сразу после награждения Павличенко помчался в аэропорт, чтобы успеть на вечерний самолет до Москвы и подарить сыну золотую награду чемпионата Европы.

Павличенко сумел защитить титул чемпиона Европы, завоеванный год назад в немецком Кенигзее. По числу личных золотых наград Семен сумел опередить нынешнего главного тренера сборной России Альберта Демченко — три против двух. А став первым и в составе эстафетной команды, Павличенко сумел сравняться с Демченко по общему числу завоеванных наград ЧЕ (по четыре).

Российский санный спорт жив и развивается, несмотря ни на что

Сам Демченко ничуть не расстроен тем, что Павличенко опередил его. Обычно скупой на похвалы тренер после успеха в эстафете был, пожалуй, одним из самых счастливых людей в этот воскресный день, и не скупился на хорошие оценки.

«Выступление саночников на этом чемпионате Европы я бы оценил на хорошую пятерку, ведь три золотые медали из четырех возможных — это очень достойный результат, — заметил Демченко. — Но все равно нам есть к чему стремиться. Санный спорт в России жив и развивается несмотря ни на что, мы продолжаем оставаться в числе мировых лидеров и не хотим ни в чем уступать. Мы будем делать все, чтобы и дальше радовать страну своими высокими результатами».

«Этот чемпионат Европы оказался очень удачным для нас, и важно, что успех пришел к нам в преддверии Олимпийских игр, — подчеркнул главный тренер. — Эти результаты подбодрят наших саночников и помогут им побороть нервозность перед Олимпийскими играми. Наконец-то порадовал экипаж саней-двоек, который сумел без серьезных ошибок выступить в эстафете. Это придает нам дополнительный оптимизм перед главным стартом четырехлетия».

Пять с плюсом от президента

Глава Федерации санного спорта Наталия Гарт также очень рада успеху команды, которая никогда ранее в своей истории не выигрывала на чемпионатах Европы больше двух золотых наград.

«Я поставлю пять с плюсом за выступление наших саночников на этом чемпионате Европы. Победить немцев в эстафете на таком турнире — это просто чудо. Я уже забыла, когда мы были первыми в этом виде программы», — призналась Гарт.

«На этом турнире нам воздалось за все мучения, которые претерпел российский санный спорт за последние месяцы. Но успехами в Сигулде справедливость не должна ограничиваться. Мне очень хочется, чтобы Татьяну Иванову все-таки допустили до участия в Олимпиаде», — заключила президент ФССР.

Слушания в CAS дел Ивановой и главного тренера сборной Демченко, подавших апелляции на дисквалификацию МОК, состоялись 25 января. Спортивный арбитражный суд до конца следующей недели планирует вынести свои вердикты. В случае успеха у Ивановой и Демченко появится шанс поехать на Игры-2018, которые стартуют 9 февраля.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд
Федерер выиграл 20-й титул «Большого шлема» на Australian Open
Павличенко победил на ЧЕ по санному спорту, у Репилова — бронза
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Лыжник Черноусов выиграл «Марчалонгу». Почему это круто
Заболотный идет в темпе Кокорина. Третий разгром от «Зенита»
«Манчестер Сити» прошёл «Кардифф» в Кубке Англии
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь