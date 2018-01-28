Сборная РФ по санному спорту выиграла ЧЕ, впервые завоевав больше двух золотых медалей

Лидер женской команды Татьяна Иванова и главный тренер сборной России Альберт Демченко пытались отстоять свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в то время, как основные соперники адаптировались к латвийской трассе.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы, в активе россиян — три золотые и одна бронзовая награды. Золото выиграли Татьяна Иванова и Семен Павличенко, а также эстафетная команда в составе Ивановой, Павличенко и двойки Александр Денисьев / Владислав Антонов, бронза досталась Роману Репилову. Второе место заняла команда Германии (1−3−1), третьими стали представители Латвии (0−1−1).

Главной героиней соревнований стала дисквалифицированная пожизненно от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом Татьяна Иванова, которая сумела выиграть в Сигулде три золотые медали из трех возможных. Россиянка была первой в личной гонке и в составе эстафетной команды, она также победила в спринтерской гонке, которая не шла в зачет чемпионата Европы, а состоялась в рамках этапа Кубка мира. Успех Ивановой тем более удивителен, если принимать в расчет, что она из-за тяжб в Спортивном арбитражном суде практически не имела возможности совершить достаточное количество тестовых заездов.

Успешно выступил в Сигулде и Семен Павличенко, который в субботу дважды становился первым. После победы в личной гонке он признался журналистам, что старался в воскресенье стать первым для своего сына Федора, которому в этот день исполнилось три года. Сразу после награждения Павличенко помчался в аэропорт, чтобы успеть на вечерний самолет до Москвы и подарить сыну золотую награду чемпионата Европы.

Павличенко сумел защитить титул чемпиона Европы, завоеванный год назад в немецком Кенигзее. По числу личных золотых наград Семен сумел опередить нынешнего главного тренера сборной России Альберта Демченко — три против двух. А став первым и в составе эстафетной команды, Павличенко сумел сравняться с Демченко по общему числу завоеванных наград ЧЕ (по четыре).

Российский санный спорт жив и развивается, несмотря ни на что

Сам Демченко ничуть не расстроен тем, что Павличенко опередил его. Обычно скупой на похвалы тренер после успеха в эстафете был, пожалуй, одним из самых счастливых людей в этот воскресный день, и не скупился на хорошие оценки.

«Выступление саночников на этом чемпионате Европы я бы оценил на хорошую пятерку, ведь три золотые медали из четырех возможных — это очень достойный результат, — заметил Демченко. — Но все равно нам есть к чему стремиться. Санный спорт в России жив и развивается несмотря ни на что, мы продолжаем оставаться в числе мировых лидеров и не хотим ни в чем уступать. Мы будем делать все, чтобы и дальше радовать страну своими высокими результатами».

«Этот чемпионат Европы оказался очень удачным для нас, и важно, что успех пришел к нам в преддверии Олимпийских игр, — подчеркнул главный тренер. — Эти результаты подбодрят наших саночников и помогут им побороть нервозность перед Олимпийскими играми. Наконец-то порадовал экипаж саней-двоек, который сумел без серьезных ошибок выступить в эстафете. Это придает нам дополнительный оптимизм перед главным стартом четырехлетия».

Пять с плюсом от президента

Глава Федерации санного спорта Наталия Гарт также очень рада успеху команды, которая никогда ранее в своей истории не выигрывала на чемпионатах Европы больше двух золотых наград.

«Я поставлю пять с плюсом за выступление наших саночников на этом чемпионате Европы. Победить немцев в эстафете на таком турнире — это просто чудо. Я уже забыла, когда мы были первыми в этом виде программы», — призналась Гарт.

«На этом турнире нам воздалось за все мучения, которые претерпел российский санный спорт за последние месяцы. Но успехами в Сигулде справедливость не должна ограничиваться. Мне очень хочется, чтобы Татьяну Иванову все-таки допустили до участия в Олимпиаде», — заключила президент ФССР.