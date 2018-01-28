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Российские саночники завоевали золото в эстафете на ЧЕ в Сигулде
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Сигулде.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Сигулде.
Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Александр Денисьев/Владислав Антонов показали время 2 минуты 13,428 секунды, серебро досталось команде Германии (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенеккен, +0,151 секунды), бронзу выиграли латвийцы (Кендия Апарйоде, Инарс Кивлениекс, Андрис Шицс/Юрис Шицс, +0,179).
Чемпионат Европы в Сигулде совмещен с девятым этапом Кубка мира.