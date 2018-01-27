Российская саночница Иванова завоевала золото на чемпионате Европы

26-летняя россиянка не сможет выступить на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет объявил о пожизненном отстранении Ивановой от Олимпийских игр из-за нарушения антидопинговых правил и аннулировании ее результатов на Играх-2014 в Сочи. Спортсменка завоевала серебро в эстафете вместе с Альбертом Демченко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.