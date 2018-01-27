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11:51 (мск), источник: ТАСС

Демченко: Врачи на ОИ могут взять на себя некоторые обязанности тренеров

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Врачам и физиотерапевтам российских саночников на Играх-2018 в отсутствие отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) тренеров, возможно, придется взять на себя дополнительный объем работы и выполнять некоторые тренерские обязанности.

Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Демченко, возглавляющий сборную с лета 2015 года, в настоящее время лишен возможности поехать на Олимпиаду-2018 в связи с дисквалификацией, наложенной на него Международным олимпийским комитетом (МОК). Не смогут поехать в Южную Корею и еще три тренера: Александр Васин, Виктор Кнейб и Константин Иванов.

«Сейчас мы занимаемся отладкой совместной работы наших тренеров, которые поедут в Пхёнчхан, со специалистами, вынужденными остаться дома, — сказал Демченко. — У нас уже выработана определенная концепция. Здесь, на чемпионате Европы, у нас будет возможность до конца обсудить все вопросы, каждый тренер узнает, чем он конкретно будет заниматься во время Олимпийских игр».

«Мы уже с прошлого этапа Кубка мира стали испытывать концепцию. Стараемся минимизировать те негативные моменты, которые возникнут из-за невозможности поехать в Южную Корею опытным тренерам. Может статься и так, что нашим физиотерапевтам и врачам в Пхёнчхане придется исполнять определенные тренерские обязанности», — заключил главный тренер.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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